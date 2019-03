Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au facut o descoperire șocanta care pune in pericol viețile tuturor oamenilor! Oamenii legii au descoperit o noua substanța cancerigena in mai multe loturi de medicamente, produsele unei companii indiene Hetero Labs Ltd, folosite pentru scaderea tensiunii arteriale.

- Oamenii au inceput sa se stranga in jurul orei 18. Ei s-au organizat pe retelele de socializare. Protestatarii au venit echipati cu steaguri (Romaniei, Uniunii Europene si SUA) si vuvuzele. Ei au scandat: "Magistrati, nu cedati!", Justitie, nu coruptie!", "Hotii la inchisoare, nu la Guvernare"! "PSD,…

- Fostul președinte Traian Basescu, senator PMP, a declarat, duminica, la B1, ca nu crede ca e o soluție pentru PNL sa îl puna ”în capul listei” pentru alegerile europarlamentare un realizator TV. El estimeaza ca partidele de opoziție vor avea un procentaj mai mare decât…

- Romanii au prins gustul fructului avocado, un produs originar din Mexic. Si cand spunem asta ne bazam pe cifre impresionante. Mai exact, Romania importa de 30 de ori mai mult avocado decat in urma cu zece ani, potrivit datelor Eurostat, citat de a1.ro. Romancele il prefera in salate, parintii il introduc…

- In zilele noastre, meniul de Craciun este unul diversificat, cu multe feluri de mancare, traditionale și internationale. Ce puneau romanii pe masa cu ocazia sarbatorilor de iarna, aflam dintr-un jurnal de bal din 1937, descoperit de catre lingvistul Ion Coja. Oamenii sarbatoreau Nasterea Domnului prin…

- Bogdan Ioan a caștigat marele trofeu Vocea Romaniei și premiul in valoare de 100.000 de euro! A fost o finala magica, in care cei patru concurenți au demonstrat inca o data ca au calitați vocale formidabile și ca au capacitatea de a face spectacol și de a ridica publicul in picioare. Pentru a treia…

- Scandalul a fost atent musamalizat in perioada interbelica, astfel ca niciun politician nu a platit in mod direct pentru achizitia ilegala. Totusi, clasa politica in ansamblu a avut de suferit, caci scandalul a favorizat ascensiunea miscarii legionare.

