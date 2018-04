Corupţia ucide şi în Rusia Coruptia ucide peste tot. E o realitate crunta pe care au aflat-o si rusii, luna trecuta, cand zeci de copii au murit intr-un incendiu produs intr-un mall din Siberia. Dupa tragedie, au aparut acuzatii despre coruptia care a dus la cosmarul din Kemerovo. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

- Aman Tuleyev, guvernator al regiunii ruse Kemerovo din anul 1997, a demisionat în urma devastatorului incendiu de la un centru comercial din capitala regiunii, soldat cu peste 60 de morti, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News, anunta Mediafax

- 25 martie 2018, regiunea Kemerovo, Rusia. 30 octombrie 2015, Bucuresti, Romania. Initial acestea sunt doua date banale din calendar si doua puncte geografice din Rusia si Romania. Insa evenimentele tragice petrecute in cele doua locuri, la distanta de aproape doi ani si jumatate, seamana la indigo.

- Zeci de mii de rusi au iesit in strada dupa tragedia de la Kemerovo pentru a denunta coruptia si a-i cere demisia lui Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere si reales recent pentru al patrulea mandat la Kremlin.

- 41 de copii si-au pierdut viata in incendiul care a ucis cel putin 64 de persoane duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, in vestul Siberiei. Mulți dintre ei au apucat sa-și sune rudele din mijlocul flacarilor pentru ce...

- Cincizeci și șase de persoane, dintre care 9 copii, au murit si alte zeci de persoane, printre care numeroși copii, sunt in continuare date disparute luni dupa incendiul care a devastat un centru comercial din Kemerovo, un oraș industrial din Siberia occidentala, scrie AFP.

