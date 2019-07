Coruptia #rezist din servicii si magistratura ne ucide copiii Au ajuns sa ne fie violati si rapiti copiii, si cine stie cati au sfarsit ucisi pentru organe ori vanduti retelelor de carne vie, pentru ca in Romania s-a aparat orbeste, si din tara si mai ales din strainatate, un sistem abuziv compus din magistrati si ofiteri din servicii de informatii plin de imbecili, care […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum jumatate de an o petrece in țara, iar restul, peste Ocean, Ionuț Dolanescu a fost nevoit sa caute o soluție de școlarizare pentru copiii sai care sa se potriveasca acestui stil de viața seminomad. Și a gasit-o: Ioana și Vlad sunt inscriși la doua instituții de invațamant. Cum se-ncalzește vremea,…

- S-au incheiat intrecerile Cupei Asociației Sportive a Pompierilor din Romania la șah, finala pe IGSU. Cei mai buni dintre participanti au fost premiati de col. Baltaru Pavel, (i) inspector șef al ISU Maramureș. La final, podiumul arata astfel: Locul I – plt.adj. Claudiu Rosca, ISU Gorj Locul II – p.c.…

- Un gest initiat anul trecut alaturi de copiii din comunitatea baimareana, dar si de Doamnele liberale il voi pastra an de an. Ne-am bucurat impreuna cu copiii de la Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” de o lectie de educatie civica in Parcul “Regina Maria”. In semn de pretuire pentru valorile culturii…

- Ion Iliescu are probleme de sanatate, el fiind internat, in ultimele luni, de mai multe ori la Spitalul Clinic Urniversitar Elias. Iliescu a anunțat ca medicii ii interzic sa iasa din casa și va rata, astfel, Congresul PSD de sambata.”Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac…

- Scleroza multipla este o boala caracteristica adultului tanar. Cu toate acestea in ultimii ani ea este din ce in ce mai frecvent diagnosticata si la copii. Nu este vorba de o crestere a incidentei bolii in randul populatiei pediatrice, cat mai mult acest lucru este rezultatul unei mai bune recunoasteri…

- sunt invitați la Carnavalul Copilariei. Cel mai mare mall din Romania este locul unde de sarbatoarea copilariei vor avea parte de zeci de activitați distractive și o mulțime de jocuri. In premiera, vor putea participa la cel mai mare club de Slime, vor putea face baloane uriașe de sapun ori experimente…

- Liviu Dragnea a fost ironizat intr-o emisiune de satira politica din Germania fiind prezentat drept ”Contele Dragnea”, un vampir care profita de fondurile europene. Intr-o emisiune de la postul public de televiziune din Germania, ZDF, prezentatorul Oliver Welke a dedicat o ediție speciala liderilor…

- In perioada 10-12 mai, Festivalul Muzeelor din Romania a gazduit – intr-un eveniment simultan axat pe cultura și tehnologie – expozițiile itinerante oferite de cateva dintre cele mai prestigioase muzee din Romania. La acest festival muzeal, Complexul Astronomic Baia Mare a prezentat duplexul sau expozițional…