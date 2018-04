Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Masurile alternative…

- Amendamentele sunt semnate „grup PSD” și au fost depuse in condițiile in care Comisia Juridica a Camerei Deputaților discuta mai multe proiecte de lege privind executarea pedepselor privative de libertate. Unul dintre aceste proiecte a fost depus de PNL anul trecut și prevedea metode alternative de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani și noua luni de inchisoare un craiovean de 30 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Pedeapsa a fost contopita cu una ...

- Va reamintim ca Timișoara este pe cale sa piarda 6 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, daca nu pune in funcțiune celebrele vaporașe achiziționate pentru transportul in comun pe Bega. Banii au fost folosiți pentru reabilitarea malurilor canalului Bega, insa parte din proiect…

- TAXA AUTO 2018: Masura de simplificare a procedurilor de restituire pe cale administrativa a taxei auto sau a timbrului de mediu este inclusa intr-o ordonanta de urgenta adoptata joi de Executiv. "Se elimina obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Motivarea eliberarii conditionate a fostului executor judecatoresc Dan Calin Pipernea, din Iasi, condamnat in doua dosare de coruptie, scoate la iveala detalii interesante despre perioada petrecuta de acesta in spatele gratiilor.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca are oferte pentru Denis Alibec, dar nu a renuntat la serviciile atacantului fiindca e convins ca poate obtine mai mult la vara. "Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru ca faci 10 afaceri, nu iti spui ca in aia ai castigat,…

- Puteți susține proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara, alergand sau donand. Prin proiectul „Viața in comunitate”, reprezentanții Ceva de Spus iși propun sa stranga fonduri pentru a putea accesa servicii specializate la domiciliu și in comunitate pentru persoanele cu dizabilitați.…

- Condamnare in cazul unui tanar din Pitesti acuzat de santaj si talharie. Ionut Marius Nita, de 26 de ani, a primit, la sfarșitul saptamanii, o pedeapsa de un an si 6 luni, pentru santaj, respectiv 2 ani pentru talharie, urmand sa execute pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, precum si pedeapsa complementara…

- Unui tanar din Singeorz Bai i-a fost schimbata masura preventiva, din control judiciar in arest la domiciliu. Tanarul avea deja un dosar penal pentru ultraj si s-a mai ales cu unul, de data aceasta el fiind acuzat de lovire si amenintare. Potrivit IPJ BN, la data de 9 februarie a.c., poliția a fost…

- La data de 9 februarie a.c., politia a fost sesizata despre faptul ca, un tanar, de 23 ani, din Singeorz-Bai ar fi savarsit infractiunile de lovirea sau alte violente si amenintare. La fata locului, in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca tanarul se afla sub control judiciar, incepand cu data…

- Ieri, 1 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut pe un tanar de 19 ani, din Blaj, posesor al unui mandat de arestare preventiva. Acesta a incalcat, cu rea credinta, masura preventiva a arestului la domiciliu, la care fusese obligat anterior,…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a fost invitat de catre Gabriel Oprea la acesta acasa, omul de afaceri precizand insa ca nu a mers deoarece a participat la alt eveniment privat.

- Barbatul de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie, a fost gasit mort, vineri, intr-un lac din localitate. Acesta a disparut exact in ziua in care procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, in decembrie,…

- Au trecut 5 ani de când Australia a devenit primul stat ce a obligat producatorii de tigari sa foloseasca acelasi model de ambalaje, dar lupta împotriva fumatului e înca în plina desfasurare. Cea mai noua masura impusa de autoritati se refera la interzicerea…

- Baza de calcul pentru stabilirea CAS in cazul șomerilor ce beneficiaza de concedii medicale și indemnizații de șomaj este acum valoarea indemnizației, iar nu 35% din caștigul salarial mediu brut, potrivit ultimelor modificari aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 3/2018,…

- Potrivit liderului Sindicatului Invatamantului Preuniversitar Buzau, Ion Dobre, in urma intocmirii statelor de plata, s-a ajuns la concluzia ca 269 de persoane angajate in scolile ori gradinitele din Buzau vor fi afectate. Dintre acestea, circa 70-80 vor fi in situatia de a nu ramane cu niciun leu…

- Un fost angajat al Inspectoratului Teritorial al Muncii din Gagauzia, condamnat in țara noastra pentru acte de corupție, a fost reținut in Italia. Informația a fost confirmata de surse din cadrul INTERPOL.

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost plasat de magistrați in arest la domiciliu. Masura vine dupa ce acesta a petrecut aproape trei luni in spatele gratiilor. Va reamintim, DJ-ul din Dej a ajuns dupa ce a fost prins in flagrant, la data de 2 noiembrie 2017, pe raza localitații Birsau…

- Ce trucuri te ajuta sa aperi casa de jafuri? 1. Lasa o pereche de cizme afara Daca lași o pereche de cizme de cauciuc la ușa din fața a casei sau chiar și la apartament, ii vei face pe hoți sa creada ca este cineva acasa, chiar daca nu e, scrie eva.ro. Daca cineva se gandește sa intre…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Legenda urbana spune ca violatorii sau pedofilii au viata grea cand ajung in spatele gratiilor. Cu toate ca Regulamentul privind executarea pedepselor prevede masuri speciale pentru acesti infractori, nu toti pot fi protejati.

- Consilierul judetean liberal Mihnea Boerescu, 45 de ani, este cercetat in arest la domiciliu de politistii din Giurgiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, fiind banuit de comiterea infractiunii de camata. "La data de 5 ianuarie 2018,…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Senatorul PNL Florin Cițu face o analiza economica prin care incearca sa arate ca actualele creșteri de pensii și salarii se fac cu bani din viitor, mai precis cu banii pe care ”generația decrețeilor” ii platesc drept contribuție la Pilonul II de pensie. Citește și: Gabriela Firea intervine…

- Curtea de Apel București a decis sa-i inlocuiasca medicului Mihai Lucan masura controlului judiciar și a inlocuit-o cu arestul la domiciliu.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...' In prima instanța, judecatorii au dispus masura…

- Temperaturile de primavara vor deveni amintire in urmatoarele doua zile. Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea care acopera intreaga țara, pana duminica dupa-amiaza. Aceasta vizeaza intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și o scadere insemnata a temperaturilor.

- „Cred ca pedeapsa cu moartea este puțin pentru anumite infracțiuni. Ma va costa mult ceea ce spun acum, dar imi asum”, a spus, marți seara, premierul MIhai Tudose, la Antena 3. El a precizat ca se refera la ”cei care nenorocesc un copil sau iau o viața, pentru ca ii vezi zambind!”. ”Cred ca pedeapsa…

- Mirela Boureanu Vaida e pregatita pentru patru copii! Vedeta Antenei 1 pare sa fi prins gustul maternitații și nu se mai satura de el. Deși am fi putut jura ca are viața grea – anul trecut a prezentat chiar și doua emisiuni, la un moment dat, iar acasa o așteptau o fetița și un baiat! -, abia așteapta…

- Aberația fiscala revine in acest an. Mai multe tipuri de caștiguri, intre care cele din dobanzi, dividende, vanzari de bunuri, drepturi de autor, chirii sau activitați agricole necesita completarea de formulare la ANAF și plata de contribuții de sanatate, chiar daca ai deja salariu, potrivit unei…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Victor Becali (56 de ani) a fost eliberat condiționat dupa fix 3 ani și 10 luni de inchisoare, iar in urma cu cateva minute a parasit Penitenciarul Poarta Alba. A avut de ispașit o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul impresar condamnat in Dosarul Transferurilor la data de 4 martie a oferit…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…