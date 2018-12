Corul TERAPSI al bolnavilor din Spitalul Murgeni a primit trofeul Festivalului de colinde din Suletea! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Corala preoteasca „Nicofonis" din municipiul Targu Jiu a castigat premiul I la sectiunea Coruri mixte mari si de camera - cor barbatesc pentru interpretare si tinuta scenica, in cadrul Festivalului-concurs „Co...

- Top 27 cele mai frumoase colinde de Craciun interpretate de corul Madrigal. Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Este timpul sa ascultam colinde de Craciun, cele interpretate de corul Madrigal au o magie aparte. Acestea vor aduce miracolul Craciunului mai aproape de noi țoți

- Top cele mai frumoase colinde de Craciun interpretate de Ștefan Banica. Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Este timpul sa ascultam colinde de Craciun, cele interpretate de Ștefan Banica au o magie aparte. Acestea vor aduce miracolul Craciunului mai aproape de noi țoți

- Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de colinde „Vestim Nasterea” va avea loc miercuri, 12 decembrie, de la ora 17, la Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului”, din Lugoj. Participa grupuri vocale si coruri ale liceelor si scolilor din Lugoj si imprejurimi. Evenimentul este organizat…

- Instrumentiștii Filarmonicii de Stat Transilvania, soliști ai Operei Naționale Romane Cluj-Napoca și Corul de copii ”Junior V.I.P.” se vor intalni și in acest an pe scena Auditoriumului Maximum UBB pentru a-i colinda pe clujeni…

- Colinde romanesti si de pretutindeni, cantece traditionale de Craciun, zvon de clopotei, peisaje hibernale sugerate, exuberanta si nostalgii fugitive se regasesc pe ultimul compact-disc al Corului de Copii Radio, lansat duminica seara de Editura "Casa Radio". Evenimentul a avut loc in…

- Inainte cu 5 zile de intrarea in postul Craciunului, vinereni și cugireni vor marca lasatul secului prin distracție și voie buna. In organizarea Primariei, Consiliului Local, Centrului Cultural Cugir și a Caminului Cultural din Vinerea, in data de 9 noiembrie a.c, va avea loc ,,Balul Gospodarilor”,…

- Simona Halep a primit, la Singapore, trofeul acordat jucatoarei care incheie anul pe primul loc mondial. WTA a anunțat astazi ca trofeul pentru nr.1 mondial legendei Chris Evert. Trofeul va purta numele oficial "Chris Evert WTA World No.1 Trophy".