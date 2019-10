Corul Domului din Limburg concerteaza la Biserica Neagra din Brasov Seria concertelor de muzica sacra din Biserica Neagra continua vineri, 4 octombrie 2019, de la ora 18:00, cu un concert al corului Catedralei Episcopale din Limburg.



Corul Domului din Limburg, condus de dirijoarea Judith Kunz, va prezenta un program notabil de muzica corala, a capella si cu acompaniament de orga, sub titlul "Duhul ne ajuta in slabiciunea noastra" (Noul Testament - Epistola lui Pavel catre romani).



Lucrarile isi au originea in barocul german, muzica contemporana din SUA si Letonia.



