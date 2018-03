Stiri pe aceeasi tema

- Performanta exceptionala a elevilor si profesorilor de la Scoala Gimnaziala de Muzica “Filaret Barbu“. Elevii scolii au obtinut peste 20 de premii la olimpiada de specialitate. “Vineri, 9 martie a.c., si sambata, 10 martie a.c., la Resita a avut loc Faza Zonala a Olimpiadei Nationale de Interpretare…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- In zilele de 9 si 10 martie 2018 la Resita, judetul Caras-Severin a avut loc etapa zonala a Olimpiadei de interpretare intrumentala pentru clasele III-VIII. In cadrul competitiei au participat 199 de elevi de la liceele si scolile vocationale din Alba, Arad,Caransebes, Deva, Hunedoara, Lugoj,…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H. Calugareni), Glavacioc (bazin mijlociu si inferior), Calnistea - judetele: Giurgiu si Teleorman. Totodata,…

- Cod galben de inundatii pe rauri din Cluj și alte 19 județe. Hidrologii au emis miercuri, 7 martie, o noua avertizare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana in dupa-amiaza zilei de vineri, 9 martie, 20 de bazine hidrografice din centrul, vestul si nord-vestul. Conform Institutului National de Hidrologie…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 7 martie, ora 14:00 - 8 martie, ora 13:00, se vor inregistra viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, si depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- „Biletele” pentru turneul final se vor da la Arad in disciplinele: oina baieți (liceu și gimnaziu), fotbal pe teren redus baieți (primar), șah echipe mixte (gimnaziu), pentatlon școlar pe echipe (liceu), tetratlon echipe mixte (gimnaziu), tenis de masa pe echipe mixte (gimnaziu), fotbal pe teren…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o serie de avertismente de tip cod galben de inundații pentru mai multe râiuri din Cluj și alte 7 județe.Astfel, având în vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta avertizeaza ca, incepand de miercuri si pana joi, pe raurile din bazinul hidrografic Somesul Mare se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile…

- 13 perchezitii au avut loc miercuri dimineata la Lugoj, Resita si Caransebes. Procurorii au anuntat ca la actiune au participat magistrati din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, B.C.C.O. Timisoara,…

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor – treisprezece – este in vigoare o…

- Ger de crapa pietrele in prima zi de primavara calendaristica. Este cel mai geros 1 martie din ultimii ani. Minimele au coborat in aceasta noapte pana la minus 24 de grade Celsius. Trei sferturi de tara este in acest moment sub cod portocaliu de ger. Treisprezece judete - Caras-Severin, Hunedoara, Alba,…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius, au fost inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor - treisprezece - este in vigoare…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Valcea, va organiza in data de 02 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Municipiul Ramnicu Valcea, in sala mare a Consiliului Județean Valcea, o intalnire de lucru la care vor participa reprezentanti ai proprietarilor și…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Stațiunea montana Straja este in plina expansiune. Aflata in sudul județului Hunedoara, micuța stațiune atrage din ce in ce mai mulți turiști. Autoritațile publice locale, alaturi de investitorii privați cauta sa dezvolte stațiunea. “Și noi, investitorii privați venim in sprijinul Primariei,…

- Finantarea europeana a fost obținuta de UVT prin intermediul accesarii Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Joi, proiectele au fost lansate oficial in fata a zeci de persoane interesate. Cea mai importanta componenta a initiativei se refera la acordarea a pana la 40.000…

- In perioada 16-18 februarie 2018 la Timisoara a avut loc editia a III-a a Festivalului-Concurs „Prietenii Muzicii”, organizat de Fundatia Culturala PRO PIANO Romania. Competitia se adreseaza elevilor care studiaza pianul, atat in scolile si liceele vocationale, cat si in cadrul altor institutii…

- Semne bune anul are pentru DGRP (Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice) Timișoara, care cuprinde județele Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Timiș. Finanțele din Regiunea 5 Vest au colectat, in prima luna a lui 2018, cu 167,34 milioane de lei mai mult fața de aceeași perioada din anul precedent.…

- Un numar de 18 societati din Regiunea Vest au semnat, luni, contractele de finantare pentru accesul la fonduri europene prin Programul Operational Regional. Societatile provin din Timis, Hunedoara, Arad, Caras-Severin si Arad, iar finantarile au fost acordate pe Axa prioritara 2.1 Microintreprinderi…

- Atenție! Cod galben de inundatii la Cluj Cod galben de inundatii in 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, inclusiv in județul Cluj. Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru râuri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sâmbata…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru râuri din 15 județe din nordul, vestul și sudul țarii, valabila din aceasta dimineața pâna duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe râurile din bazine hidrografice din județele Maramureș,…

- Potrivit IGSU, in cursul zilei de vineri, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, pentru perioada 3 februarie ora 09,00 - 4 februarie ora 15,00, o atentionare cod galben, fiind preconizate scurgeri importante pe versanti, viituri rapide si cresteri de debite pe unele rauri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, pentru perioada 03 februarie, ora 09.00 – 04 februarie ora 15.00, o atenționare Cod Galben de inundații pentru 15 județe. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica pentru aceasta perioada , care prognozeaza…

- Potrivit Ministerului Educației, in jur de 30% din scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, fiind afectati peste 230.000 de elevi. Județul Bihor este pe locul șapte intr-un top al școlilor care inca au toalete in curte. Primul in acest top este Vaslui cu 389 de școli, urmat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Meteorologii se aștepta la ceața densa, depuneri de chiciura și vant puternic in mai multe județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Mai multe localitați…

- In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara, la volanul careia se afla Darius Stan. Acesta era elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Oraștie si era fiul unui politist. Baiatul ar fi implinit…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.336 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 700. Situația…

- Sute de banațeni au fost arși la buzunare in anul precedent de catre inspectorii fiscului, dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca anul 2017 a fost unul incarcat pentru inspectorii…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Drumarii au intervenit pe DN 76 pentru a transporta in siguranța un grup de 52 de copii in localitatea Varfurile, județul Arad. Autocarul care transporta un grup de copii s-a defectat pe DN 76, in timp ce se deplasa dinspre localitatea Arieșeni, județul Alba, spre localitatea Varfurile, județul…

- Un autocar care transporta un grup de copii s a defectat pe DN 76, in timp ce se deplasa dinspre localitatea Arieseni, judetul Alba, spre localitatea Varfurile, judetul Arad, informeaza CNAIR. Drumarii de la districtul Varfurile DRDP Timisoara , aflati in patrulare au identificat autocarul ramas in…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

- In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius. De asemenea, miercuri,…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei…

- Procurorii DIICOT au dispus, vineri, reținerea a trei tineri – Mircea Fabian Ebetiuc, David Șerban si Alexandru Ionuț Șerbanica – pentru trafic de droguri de risc și mare risc in forma continuata. Asta dupa ce cu o zi inainte cei trei fusesera surprinși in flagrant in timp ce incercau sa…

- Pentru ocuparea unui numar de 12 posturi vacante de ofiter de politie si 5 posturi vacante de agent de politie, pe linie de resurse umane existente la nivelul Directiei Management Resurse Umane, al inspectoratelor de politie judetene Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Brasov, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti,…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia in calitate de partener in cadrul proiectului implementat de catre Asociația Vitas Romania din Timișoara, devine beneficiarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tabla interactiva, un videoproiector și un suport pentru videoproiector.…

- In Regiunea Vest, media de mortalitate infantila a fost, la nivelul anului 2016, de 6,8 la mia de copii nascuți vii, sub cea naționala de 7,3, susțin reprezentanții Organizației ”Salvați Copiii” Romania. In județele Caraș-Severin și Timiș, rata mortalitații infantile a scazut semnificativ, de la 12,8,…

- Piastrelle, cunoscuta si apreciata companie specializata in domeniul comercializarii de placi ceramice, obiecte sanitare si baterii de baie, a sarbatorit 18 ani de prezenta neintrerupta pe piata timisoreana. Peste 100 de persoane au participat la evenimentul aniversar. Compania cu sediul la Lugoj și…

- Cel mai titrat boxer amator roman, Francisc Vastag, apreciaza ca Federatia Romana de Box ar putea avea mari probleme, daca nici anul viitor nu va avea buget din partea ministerului de resort. „La Federația Romana de Box sunt probleme, ca de fiecare data. Nu sunt la zi cu tot ceea ce…