Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anunțat lansarea unui fond de 300 de milioane de dolari pentru proiecte jurnalistice, scrie ReCode. Lansarea fondului vine dupa ce Google a anunțat un proiect similar anul trecut, cu aceași valoare. Cei doi giganți online sunt angrenați intr-o lupta surda cu presa in Uniunea Europeana. Presa…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In statele…

- Numarul de permise de sedere emise in Europa a crescut cu 4% in 2017, potrivit Le Point , citat de Rador. In opinia Eurostat, ucrainenii si sirienii sunt principalii beneficiari. Dupa Polonia, Germania este a doua tara gazda, cu 535.446 autorizatii de sedere eliberate in 2017, inaintea Regatului Unit…

- Reprezentantii permanenti ai Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Germaniei, Spaniei, Italiei si Frantei felicita poporul român cu ocazia Zilei Nationale a României si a aniversarii Centenarului Marii Uniri, se arata într-o serie mesaje video postate pe pagina de…

- Ministrii de finante din Franta si Germania au sustinut luni in fata omologilor lor europeni ideea unui buget distinct pentru zona euro, in cadrul bugetului general al UE, relateaza DPA si AFP. Initiativa castiga sustinatori, dar Olanda ramane sceptica. Dupa reuniunea de la Bruxelles, ministrul francez…

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…

- Gazprom a anuntat luni ca un tribunal elvetian a emis un ordin ce prevede blocarea platilor de la operatorii gazoductului Nord Stream, ca parte a disputei legale dintre producatorul rus de gaze naturale si compania ucraineana Naftogaz, transmite Reuters. Toate platile de la Nord Stream AG…

- Avocatul clujean Ciprian Paun specializat în litigii și tranzacții financiare și conf. univ la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor aUniversitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca trage unele semnale de alarma. Într-o postare pe Facebook,…