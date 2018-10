Cortul de campanie pentru referendum din Cluj al PMP a fost vandalizat

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi nu vedem nicio diferenta", suna textul ce insoteste imaginea care, in doua ore, a fost distribuita de peste o mie de ori si a atras zeci de comentarii, inclusiv glume de tipul: "cum explic eu copilului cand vede doua sticle de Cola la fel pe strada?" sau "Cum o sa-i explic eu lui ala micu' cand…

- Un sofer baut care fugea, in noaptea de vineri spre sambata, de Politie, pe o strada centrala din municipiul Cluj-Napoca, a fost retinut dupa ce s-a rasturnat cu masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii ialomiteni atrag atentia asupra cauzelor si consencintelor producerii accidentelor rutiere, printr-o noua campanie de informare, „Viata are prioritate!”, care se va desfasura in perioada august –noiembrie.

- Un protest masiv se organizeaza bineri seeara al București, iar cluejnii au ieșit și ei în strada pentru a-și arata susținerea. La puțin dupa ora 19.00, aproximativ 2.000 de persoane s-au strâns deja în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Protestatarii…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, patru persoane implicate într-o bataie ce a avut loc în fața unei sali de jocuri.”La data de 31 iulie a.c., patru barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiști sub aspectul savârșirii infracțiunilor…

- Entuziasm, emotii, un nou inceput. Azi, 30 iulie, a fost prima zi din cariera de politist a agentilor de politie care au absolvit cursurile Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca. Politistii maramureseni i-au primit in randurile lor pe trei absolventi ai acestei institutii de invatamant.…

- Politistii de prevenire maramureseni au participat, la inceputul acestei saptamani, la Campania „Alcoolul la volan este un …ACCIDENT”! initiata de Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj impreuna cu Asoiatia de Psihologie si Siguranta Rutiera PsihoTrafiQ. Campania a vizat actiuni desfasurate concomitent…

- La data de 9 iulie, in jurul orei 03:00, doi barbați, in timp ce se aflau in perimetrul unei benzinarii de pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca, s-ar fi agresat reciproc, acțiunile lor conducand la tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii Secției 1 Poliție, impreuna cu luptatori de acțiuni…