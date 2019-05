Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a inceput duminica vizita de doua zile Bulgaria, unde se va intalni cu oficiali de la Sofia si va vizita un centru de refugiati. Turneul are loc intr-un context deosebit de glacial, deoarece cu numai cateva ore inainte de sosirea Suveranului Pontif Biserica Ortodoxa Bulgara a anuntat ca…

- Papa Francisc, aflat duminica într-o vizita în Bulgaria, a îndemnat liderii europeni sa se ocupe de problema inegalitații sociale, care genereaza emigrație și contribuie la scaderea natalitații, relateaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax.„Bulgaria, la…

- Suveranul Pontif a inceput, la adapostul unor masuri de securitate extraordinare, o vizita ecumenica de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord, sub deviza "Pace pe Pamant". Papa s-a intalnit cu patriarhul Bisericii Ortodoxe.

- Papa Francisc i-a indemnat pe liderii europeni, duminica, la Sofia, sa abordeze chestiuni precum inegalitatea distributiei bogatiei si ratele scazute ale natalitatii, despre care suveranul pontif a spus ca au creat o "Cortina de Gheata" intre statele bogate si cele sarace din Europa si au alimentat…

- Papa Francisc a facut aceste declaratii in timpul vizitei sale de doua zile in Bulgaria - prima lui vizita in aceasta tara si prima intreprinsa de un papa in Bulgaria in ultimii 17 ani. Liderul de la Vatican s-a intalnit duminica si cu lideri ai Bisericii Ortodoxe bulgare. Marti, suveranul pontif…

- Suveranul Pontif a pasit, in dimineata acestei ultime zile a saptamanii, pe taramul statului vecin, Bulgaria. Papa Francisc a fost intampinat la aeroportul din Sofia de catre seful Guvernului bulgar, Boyko Borisov, si de un grup de copilasi imbracati in port popular, care i-au oferit buchetele de flori.…

- Papa Francisc a ajuns, duminca, in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana si una care s-a exprimat clar impotriva migrantilor in acelasi timp in care Papa a indemnat Europa sa-si deschida bratele si inimile pentru refugiati, potrivit Associated Press.