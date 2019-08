Cortegiu funerar spulberat de o camionetă, dricul a ajuns într-un gard Un cortegiu funerar a fost lovit in plin de o autoutilitara, iar in urma impactului dricul a fost aruncat pe gardul unei locuinte. Localnicii conduceau pe ultimul drum un satean, in momentul in care soferul autoutilitarei a ... The post Cortegiu funerar spulberat de o camioneta, dricul a ajuns intr-un gard appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

- O autoutilitara a lovit, vineri, un cortegiu funerar in localitatea Voroveni, judetul Arges, doua persoane avand nevoie de ingrijirile medicilor. O persoana a suferit atac de panica, iar soferul dricului acuza dureri la nivelul toracelui.

- O autoutilitara a lovit un cortegiu funerar in aceasta dimineața in comuna argeșeana Davidesti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. In urma accidentului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la fata locului intervinnd o autospeciala de pompieri si un echipaj…

- Conform aceleiasi surse, evenimentul s-a produs in satul Voroveni, la fata locului intervenind o autospeciala de pompieri si un echipaj SMURD. "Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale unei victime cu atac de panica si soferului de la dric, in varsta de 68 de ani, care acuza dureri la nivelul toracelui.…

- O autoutilitara a lovit un cortegiu funerar, vineri, in comuna Davidesti, doua persoane avand nevoie de ingrijiri medicale, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres. Conform aceleiasi surse, evenimentul s-a produs in satul Voroveni, la fata…

- Accident rutier in comuna Davidești, in satul Voroveni. Un autoturism a lovit un cortegiu funerar. Au intervenit un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD. In urma impactului a fost lovit și un transformator de electricitate. La locul accidentului se deplaseaza un echipaj specializat. Echipajul…

