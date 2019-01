Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Ploiesti anunta masuri pentru combaterea raspandirii gripei in unitatile de invatamant si vine cu sfaturi, dupa ce, potrivit cifrelor comunicate de autoritati, in cresele si gradinitele din municipiu au fost confirmate in aceasta saptamana patru cazuri de imbolnaviri la copii.

- Politiștii clujeni recomanda tuturor participantilor la trafic sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anotimpul rece aduce cu el si mult asteptatele sarbatori de iarna. Este o normalitate ca in aceasta perioada a anului, in asteptarea lui Mos Craciun cu darurile sale mult visate, sa impodobim casa cu coronite, lumanari, ornamente diverse, beculete si lumini electrice. Un Craciun adevarat inseamna pentru…

- Ninsorile și frigul vor pune stapanire pe intreaga țara, incepand din aceasta noapte, anunța prognoza meteorologilor. Va ninge in reprize, iar stratul de zapada depus ar putea depași pe alocuri 20 de centimetri.

- Primele posibile cazuri din acest sezon de scarlatina, boala contagioasa care se manifesta prin febra, dureri in gat și erupții roșii pe corp, au fost semnalate la copii din județul Alba. Acestea sunt considerate ”posibile” cazuri deoarece intrunesc criteriile clinice, iar testele la exsudatele faringiene…

- In conditiile producerii unor fenomene ce pot afecta siguranta circulatiei rutiere (lapovita, ninsoare sau vant puternic), Politia Valcea recomanda conducatorilor de vehicule sa manifeste maxima prudenta in trafic și sa respecte regulile de circulatie. Polițiștii valceni recomanda conducatorilor auto…

- Nu trebuie sa ratati in perioada urmatoare concertele simfonice si de jazz din cadrul festivalului RadiRo. Cele mai importante orchestre radio din lume vor fi prezente in Bucuresti pana pe 25 noiembrie. De asemenea pana duminica este deschis la Romexpo Targul de carte Gaudeamus.

- Intra in cinematografe filmul "Singura la nunta mea" regizat de Marta Bergman, proiectat prima data la Festivalul de la Cannes. Va avea loc si premiera de gala a celui mai asteptat film al anului, Morometii 2, in regia lui Stere Gulea.