Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair este prima companie aeriana care a devenit, in 2018, unul dintre cei mai mari 10 poluatori din Europa, o premiera pentru o companie care nu opereaza centrale pe baza de carbune. Aceasta este concluzia unei analize realizata de grupul de cercetari Transport & Environment din Bruxelles,…

- „Zilele astea sunt la Viena și, uitandu-ma in jur, nu pot sa nu remarc civilizația și bunastarea, oamenii relaxați și mandri de identitatea lor naționala. Sigur ca sunt clișee, lucruri pe care le tot auzim, dar ma zgandare o intrebare: oare e obligatoriu sa ne resemnam cu aceasta diferența? Cine…

- Premierul ungar Viktor Orban se afla pe punctul de a fi exclus din marea familie a dreptei europene. Miercuri 6 martie, Zoltan Kovacs, purtatorul de cuvânt al liderului ultraconservator, a respins ultimatumul lansat de Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), care reuneste conservatorii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, și formațiunea conservatoare pe care o conduce, Fidesz, se confrunta cu noi cereri de eliminare din Partidul Popular European, dupa ce Guvernul de la Budapesta a inițiat o campanie agresiva anti-UE, care l-a avut cap de afiș pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Laura Codruța Kovesi este audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Potrivit Realitatea TV, s-au luat masuri de securitate pentru eventuale proteste, așa ca jandarmii pazesc Parchetul General pe tot parcursul audierii Laurei…

- "Nu vreau sa raspund. Singurul lucru pe care ei il asteapta este exact acesta (...) Le urez succes si sa se agite in continuare. Toate acestea nu prezinta niciun interes", a spus seful statului francez la o intalnire cu presa in prima zi a unei vizite in Egipt. "Poporul italian este prietenul…

- NATO și Rusia au eșuat vineri în a soluționa o disputa pe tema unor noi rachete rusești despre care aliații occidentali afirma ca amenința Europa, fapt ce aduce Washingtonul mai aproape de retragerea dintr-un tratat crucial pentru controlul armamentului, relateaza The New York Times citat de Rador.…

- Ei sunt membri ai unor partide transnaționale: in cladirile PE din Bruxelles și Strasbourg, parlamentarii de centru-stanga din toata Europa țin de Partidul Socialiștilor Europeni, cei de centru-dreapta de Partidul Popular European și așa mai departe, scrie Washington Post, citat de Rador. Cu toate…