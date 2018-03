Stiri pe aceeasi tema

- Corpul dezmembrat al unei persoane a fost gasit intr-o geanta aruncata intr-o urna de gunoi din sectorul Buiucani al Capitalei. Descoperirea macabra a pus pe jar oamenii legii, care au sosit imediat la fața locului, scrie protv.md.

- Grupul francez Carrefour are ancore alimentare in patru din cele mai mari zece centre comer­cia­le din Bucu­resti, „lup­tan­du-se“ in­de­aproape cu Mega Image, cu Auchan si Cora, care de ase­menea se afla in unele din mal­lurile cu cele mai mari ci­fre de afaceri din Capitala. In Baneasa,…

- UPDATE: Leo de la Strehaia a fost prins de politie la Arad. UPDATE: Leo de la Strehaia ar face parte din reteaua vizata de perchezitii. Acesta este acuzat de inselaciune. Oamenii legii sustin ca a incercat sa vanda o statuie despre care pretindea ca este de aur. Leo de la Strehaia a fost cautat…

- Mascatii care au speriat intreaga familie a unui profesor din Bucuresti au facut prapad, informeaza Romania TV. Viitorul socru al barbatului a fost agresat si a obtinut certificat medico-legal. Batranul, in varsta de aproape 70 de ani, a fost lovit cu un corp dur, au conchis medicii legisti.…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Potrivit raportului, in 2016, numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic cu 13.5% decat in 2015. Totuși, Romania ramane restanta la capitolul drumuri și autostrazi. Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens. In Romania sunt 700 de…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Noi dezvaluiri despre artista ucisa de propriul sot in fata bebelusului lor! Anastasia Cecati a fost injunghiata, iar sotul ucigas s-a aruncat apoi de pe bloc. Victima era una dintre cele mai frumoase femei din Republica Moldova, o tanara care reusise sa patrunda si in lumea showbizului romanesc. …

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte. Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea…

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Numarul cardurilor bancare în Republica Moldova se afla în continua creștere. În același timp, crește și numarul escrocheriilor în acest domeniul. Oamenii legii atenționeaza mereu ca proprietarii de carduri sunt supuși constant riscului…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Sunt sute de oameni care au ajuns in centrul Timișoarei, ca sa protesteze fața de acțiunile guvernanților. Ei flutura tricolorul, au pancarte și striga ”Rezistam, nu cedam!”, ”PSD, ciuma roșie!” Organizatorii au confecționat o caracatița cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Cortegiul funerar cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns pentru ultima data in Bucuresti. Dupa cateva ore petrecute la Castelul Peles, Majestatea Sa Defuncta Regele Mihai a ajuns in Capitala, la Palatul Regal, acolo unde va sta pana sambata.