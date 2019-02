Stiri pe aceeasi tema

- Romanul ucis de Anul Nou la Londra va fi repatriat. Mesaj cutremurator al iubitei lui Tudor Simionov, Madalina, care anunta unde va fi depus trupul acestuia. Tudor Simionov, sportivul ucis in noaptea de Anul Nou in Anglia, va fi repatriat duminica. Corpul neinsuflețit va fi depus la capela Bisericii…

- Cazul lui Tudor Simionov a cutremurat intreaga lume. Romanul ucis la Londra in noaptea de Revelion va fi inmormantat la sfarsitul acestei saptamani. Anuntul a fost facut de iubita sa, Madalina, sfasiata de durere.

- Au aparut primele imagini cu momentul in care Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion la Londra a fost atacat. In imaginile prezentate de Daily Mail se poate observa ca in timp ce toți cei prezenți se bat, o alta persoana apare cu un cuțit in mana, același cuțit cu care a fost ucis romanul…

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui...

- Noi detalii au ieșit la suprafața in cazul lui Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion la Londra. The Sun anunța ca a fost reținut primul suspect (un tanar de 26 de ani) al atacului in care au mai existat și alte victime, care se afla acum in afara oricarui pericol insa. ...

- Tudor Simionov, romanul injunghiat mortal la Londra in noaptea de Revelion, a murit protejand clienții bogați de la o petrecere exclusivista, anunța tabloidele britanice. Petrecerea din Park Lake era una...

- Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion in timp ce iși exercita slujba de bodyguard la un club exclusivist din Londra, era un fost canotor al clubului Dinamo. Presa britanica l-a numit erou pe romanul de 33 de ani care și-a sacrificat viața pentru a apara persoane nevinovate de furia unui…

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…