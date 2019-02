Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile engleze au identificat corpul recuperat din avion, acesta fiind argentinianul Emiliano Sala, fotbalistul de 28 de ani, transferat de FC Nantes la Cardiff City. In urmatoarele ore, trupul neinsufletit al sportivului va fi dus familiei pentru a fi inmormantat. Epava avionului…

- Corpul fotbalistului argentinian Emiliano Sala, care a disparut dupa ce avionul in care se afla s-a prabusit in Canalul Manecii, a fost identificat, a confirmat joi seara politia din comitatul britanic Dorset, relateaza postul CNN.

- Corpul recuperat din ramașițele avionului prabușit in Canalul Manecii este al fotbalistului argentinian Emiliano Sala, a anunțat poliția din Dorset, citata de BBC. Cauzele accidentului, in urma...

- Departamentul britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) a anuntat, luni, ca un ocupant al avionului Piper Malibu, aflat pe fundul Canalului Manecii, apare in imaginile transmise de submarinul telecomandat."In mod tragic, un ocupant este vizibil in epava, pe imaginile video tarnsmise…

- Presa britanica a prezentat primele imagini cu epava avionului in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, prabusit in urma cu doua saptamani in apele Canalului Manecii. Potrivit sefului echipei...