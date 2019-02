Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii au recuperat un cadavru din epava avionului care se indrepta catre Cardiff, la bordul caruia se aflau fotbalistul Emiliano Sala și pilotul David Ibbotson. Avionul s-a prabușit in Canalul Manecii, ...

- Un corp a fost recuperat din epava avionului care il transporta pe fotbalistul argentinian Emiliano Sala, disparut de pe radare pe 21 ianuarie, deasupra Canalului Manecii, a anuntat miercuri seara Biroul britanic de ancheta asupra accidentelor aeriene (AAIB), citat de AFP. Cauzele accidentului, in urma…

- Agentia nu a dezvaluit identitatea. Corpul a fost "recuperat cu succes", dar incercarile de a recupera resturile aeronavei au esuat, a transmis AAIB intr-o declaratie. Operatiunea a fost anulata din cauza "conditiilor meteorologice nefavorabile", sustine agentia. Sala, in varsta de 28 de ani, se deplasa…

- Un corp a fost recuperat din epava avionului în care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson, a anuntat miercuri Departamentul de Investigare a Accidentelor de Aviatie (AAIB) din Marea Britanie.

- Deocamdata nu se cunoaște identitatea corpului. La bordul aeronavei care s-a prabușit in Canalul Manecii, se aflau numai fotbalistul Emiliano Sala și pilotul. Avionul a fost gasit la doua saptamani distanța de momentul in care a disparut de pe radare. Citeste si Sora lui Emiliano Sala a postat…

- Biroul de Invetigatii a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) a anuntat, in aceasta dimineata, ca a inceput operațiunea de recuperare a cadavrului aflat in interiorul epavei avionului cu care fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson s-au prabusit in apele Canalului Manecii.