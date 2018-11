Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a trimis agenti in Turcia pentru "a sterge" probele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, omorat in consulatul saudit de la Istanbul la 2 octombrie, a relatat luni cotidianul turc Sabah, preluat de AFP. Unsprezece persoane, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au ajuns…

- Corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat la consulatul tarii sale din Istanbul, nu a fost inca gasit, a recunoscut luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, scrie agerpres.ro.

- Corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat la consulatul tarii sale din Istanbul, nu a fost inca gasit, a recunoscut luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia de presa Xinhua, informeaza Agerpres.Procurorul general al regatului saudit, seicul Saud al-Mojeb,…

- Corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat la consulatul tarii sale din Istanbul, nu a fost inca gasit, a recunoscut luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia de presa Xinhua. Procurorul general al regatului saudit, seicul Saud al-Mojeb, care a sosit luni in Turcia…

- Presa tuca a publicat luni noi informatii care-l implica pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, suprnumit ”MBS”, in uciderea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, cu o zi inainte de dezvaluirile promise de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro.Potrivit…

- Anchetatorii turci extind aria de cautare a jurnalistului saudit disparut și iau iau in calcul posibilitatea ca ramașițele lui Jamal Khashoggi​ sa fi fost scoase din Istanbul, a declarat un oficial turc pentru AP. Zonele vizate ar fi o padure din apropiere de Istanbul și un oraș de pe malul Marii Marmara.

- Politia turca verifica o padure de la periferia orasului Istanbul si un oras situat langa Marea Marmara pentru a gasi ramasitele jurnalistului saudit Jamal khashoggi , care a disparut acum doua saptamani dupa ce a intrat in consulatul saudit, au declarat oficialii turci, citati Reuters. O sursa turca…

- Cotidianul proguvernamental turc Sabah scria miercuri ca i-a identificat pe cei 15 membri ai echipei in domeniul informatiilor pe care-i acuza ca sunt impliati in disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi a fost vazut ultima oara in urma…