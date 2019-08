Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Vrancea au inceput o ancheta, dupa ce o tanara a sunat la 112, pentru a reclama ca ar fi fost șicanata in trafic, iar operatoarea i-ar fi spus ca nu are echipaje disponibile. Totul s-a intamplat in noaptea de 12 spre 13 august. „Conducerea IPJ Vrancea a dispus imediat verificari prin…

- Conducerea IPJ Vrancea a demarat verificari dupa ce in mediul on line a aparut un film, in care un polițist, aflat la volanul unei autospeciale de poliție, nu respecta Codul Rutier. Potrivit imaginilor, la indicatorul obligatoriu la dreapta, șoferul autospecialei de poliție semnalizeaza și o ia la stanga.…

- 80 de elevi care invata la scolile rurale din Vrancea s-au intalnit vineri in cadrul unei competitii de traditie: „Concursul de matematica si informatica pentru mediul rural“ dedicat elevilor de gimnaziu, ediția a XIV-a. Etapa județeana a fost gazduita de Școala Gimnaziala Vulturu si a reunit 20 de…