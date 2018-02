Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al ministrului Transporturilor verifica modul in care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate, au declarat surse din domeniul transporturilor, citate de Agerpres. "Ministrul Transporturilor a trimis joi Corpul…

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Tribunalul Bucuresti a respins acum cateva zile solicitarea facuta de FCSB de a se lua in calcul prejudiciul solicitat de CSA doar pe perioada 2011-2014, astfel ca Gigi Becali a facut un nou demers in instanta. Astfel, finantatorul a cerut o noua evaluare a marcilor detinute de CSA Steaua, dorind…

- Corpul de Control al primarului face verificari la RADET Primarul general, Gabriela Firea, a dispus în aceasta seara declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii, în urma accidentului în care doi angajati ai regiei de termoficare a…

- Declaratiile educatoarei i-au ingrijorat pe parintii micutilor pe care ii are in grija. Politistii cerceteaza cazul desprins parca dintr-un film sf. Educatoarea refuza un control psihiatric insa conducerea gradinitei i-a dat un termen de 3 zile pentru a prezenta un aviz prin care demostreze…

- Intr-o era in care tehnologia extrem extrem de avansata iar lumea virtuala capata proporții din ce in ce mai insemnate, exista unitați ale statului care au ramas ancorate in trecut.

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a acceptat propunerea inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, de numire a profesoarei Teodora Bentz in funcția de inspector școlar de limba și literatura romana. Aceasta a obținut majoritatea voturilor membrilor…

- Scandalul sporului de calculator dintre directorii de școli și șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj il aduce la Targu-Jiu chiar pe ministrul Educației, Liviu Marian Pop. Anunțul a fost facut astazi de senatorul PSD, Florin Carciumaru care a precizat ca ministrul și-ar fi anunțat intenția de a…

- Seful Politiei Capitalei, Dragos Nicu, si adjunctul sau Marius Voicu vor reveni pe functiile de baza ocupate in urma castigarii concursurilor, respectiv de adjunct in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPBM), anunta Ministerul Afacerilor Interne. MAI amai anuntat ca a primit…

- MAI a primit din partea IGPR in cursul zilei de luni, 15 ianuarie 2017, 3 seturi de documente. Este vorba despre rapoartele solicitate de seful IGPR, Bogdan Despescu la solicitarea fostului premier, Mihai Tudose: 1. Raportul inaintat vineri, 12 ianuarie 2017, de seful Politiei Romane premierului Mihai…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Impreuna cu Corpul de Control al CJC, presedintele Horia Tutuianu a verificat pe teren la Districtul Cuza Voda din cadrul DRDP stadiul de pregatire pentru perioada grea de iarna care se anunta peste cateva zile.Meteorologii au anuntat ca din cursul noptii de vineri 12 ianuarie si pana in dimineata zilei…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil. Discutia dintre Despescu si premier a durat circa 10 minute. Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita.

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Așadar, conform sursei citate, Eugen Stan a lucrat ca jandarm. A pazit una dintre cele doua intrari ale Parchetului General. Din jandarm, prin aprobarea ministrului de Interne, in 2010 a devenit polițist, intr-un an in care mulți nu-și gaseau loc de munca, a spus Radu Tudor, miercuri seara. De…

- Corpul de Control al lui Liviu Pop, ministrul Educației și Cercetarii, se afla in continuare la CSS 2 Baia Mare pentru a verifica acuzațiile mai multor foști juniori ai clubului care susțin ca au fost agresați fizic și verbal de antrenorul de volei Virgil Rau. Trimiși de ministru dupa ce cazul a fost…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Berbec. Luna aceasta vine cu o mare energie pe zodia Capriconului și al Scorpionului. Pentru tine, se va pune accentul pe cariera, pe șefi, pe superiori, pe organizațiile statului. Ce ai nevoie sa schimbi in cariera ta? Acum este momentul ideal de a-ți face un plan de lunga durata pentru evoluția…

- Intr-un interviu televizat premierul Mihai Tudose a declarat pentru Antena 3 ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”. In luna august 2017, Corpul de Control al premierului a fost…

- Cazul Virgil Rau, ziua a noua. In timp ce ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat ca, la 3 ianuarie, va trimite Corpul de Control la Centrul de Excelența din volei de la Baia Mare, pentru a investiga comportamentul antrenorului acuzat de abuzuri fizice și psihice, conducerea Federației Romane de Volei…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Trei noi autoturisme au intrat de ieri in dotarea a doua departamente cu activitati de verificare si control din cadrul administratiei locale municipale valcene: Corpul de Control al Primarului – Inspectori zonali si Politia Locala. Cele doua Dacia Logan vor ...

- Șefii serviciilor Achiziții, Juridic, Buget și Contabilitate din cadrul Poliției Locale București au fost suspendați din fucție, dupa ce procurorii DNA i-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu, pentru ca au externalizat, in mod ilegal, serviciile de ordine publica, anunța Primaria Capitalei.…

- Secția Obstretica-Ginecologie, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu va beneficia de lucrari de reparatii, in urma scandalului care a ajuns si la urechile ministrului sanatatii, Florin Bodog. Sectia se afla intr-o stare dezastruoasa, nefiind reabilitata de peste 30 de ani. Chiar medicii…

- Ministrul Sanatatii a trimis Corpul de Control la spitalul din Targu Jiu dupa ce a vazut la televizor ca medicii de aici folosesc instrumentar vechi de peste 30 de ani si ruginit. In plus, pentru ca se pierde caldura din cauza geamurilor...

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, i-a convocat pe sefii institutiilor de control. In perioada imediat urmatoare si pana la finalul anului vor avea loc verificari in ceea ce priveste calitatea produselor alimentare si nealimentare sau a serviciilor. Ciprian Florescu a declarat ca a cerut exigenta…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a propus demiterea managerului general si a directorului financiar, ca urmare a verificarii care vizeaza perioada ianuarie 2015-prezent. Ancheta a aratat ca s-a incalcat legea achizitiilor publice.

- UPDATE: Casa Regala a Romaniei a publicat programul oficial al funeraliilor regale, sicriul cu corpul neinsufletit al Regelui Mihai I urmand sa ajunga miercuri, 13 decembrie, la ora 11, pe aeroportul Otopeni, iar inmormantarea fiind programata pentru ziua de sambata, 16 decembrie, la Curtea de Arges.…

- Scandal la o garsoniera ANL din cartierul Sud deținuta cu chirie de consilierul liberal Ana Maria Dimitriu. O echipa de control de la Primarie, formata dintr-un inspector de la Corpul de Control și un polițist local, a batut miercuri la ușa pentru a vedea cine locuiește acolo, a raspuns…

- Fapte incredibile petrecute astazi la locuința unui consilier local care a avut curajul sa-l critice pe primarul Cristi Misaila, pentru ca la doar o zi sa se trezeasca acasa cu Corpul de Control al edilului și cu Poliția Locala. Iata comunicatul integral primit la redacție: ”Percheziții abuzive in stil…

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis, miercuri, ca gruparea Everton sa fie amendata cu 30.000 de euro ca urmare a incidentelor de la meciul din 19 octombrie cu Olympique Lyon, din Liga Europa, anunța News.ro.In minutul 64 al partidei pe care Everton a pierdut-o cu scorul…

- INVESTIGATII… A fost nevoie de o rabufnire a satenilor din Suletea, atunci cand au fost vizitati de ministrul Agriculturii, la Ziua Recoltei, pentru ca Guvernul Romaniei sa inceapa investigatiile in jurul afacerilor dubioase derulate de grupul moldovenesc Trans Oil. Afaceri care au pus pe jar mii de…

- Compania OMV Petrom a prejudiciat statul roman cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale facute de Curtea de Conturi, insa acești bani nu au fost recuperați din 2015 pana in prezent, a declarat, joi, președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, in cadrul Comisiei parlamentare…

- Casa de Asigurari de Sanatate Gorj iși desfașoara cu greu activitatea dupa ce mai mulți angajați din cadrul instituției s-au pensionat iar locurile lasate libere de aceștia nu au mai fost ocupate. Corpul de Control al Casei de Asigurari de Sanatate Gorj ar trebui sa fie format din șase inspectori, insa,…

- „Aeronavele mari, cele care opereaza zboruri transcontinentale nu vor mai putea opera pe aeroportul Otopeni incepand cu 1 ianuarie 2018. Are legatura cu infrastructura de aterizare/decolare in mod special de anumite distanțe - e vorba de lungimi, de balizaj, de lipsa unor muchii pe marginile pistelor…