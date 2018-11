Conducerea Complexului Energetic Oltenia a trimis miercuri Corpul de Control la Cariera Roșiuța dupa ce in presa, in ultimele zile, au aparut mai multe semnale legate de comportamentul neprofesionist al unui șef de sector, care a generat un control nocturn in cariera, prezența unei drone pentru verificarea salariaților dar și niște fotografii care atestau ca … Articolul Corpul de Control de la executivul CEO, in verificare la Cariera Roșiuța! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .