Dupa cum a anunțat Ministrul Culturii la vizita sa facuta la Targu-Jiu, Corpul sau de Control, aflat pana acum in județul Dolj, va ajunge luni in Gorj. Organismul de verificare va avea in vedere, cu prioritate, amplasarea busturilor Arethia și Gheorghe Tatarascu, la Vladimir, ca urmare a scandalurilor aparute in mass-media, dar și a sesizarilor …