Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. Misiunea de evaluare reprezinta o continuare…

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit, marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. In cadrul intalnirii, ministrul justiției…

- Ana Birchall, propusa la Ministerul Justitiei, care urmeaza sa depuna juramantul, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, a anuntat la sediul PSD ca a cerut o ancheta in cazul sinuciderii, in detentie, a lui Marcel Ionel Lepa, ucigașul polițisistului din Timis. "Am fost informata azi-dimineata, la prima…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat ca, luni, nu fusese primita la Ministerul Justiției nicio adresa oficiala de la Inalta Curte privind lamuriri referitoare la documentația extradarii lui Radu Mazare, precizand insa ca astfel de cereri vor fi soluționate."Pana in acest…

- Organizatiile sindicale din penitenciare au luni si marti intalniri de negociere cu reprezentantii Ministerului Justitiei informeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, printr-un comunicat, care lauda deschiderea la dialog pe care o are Ana Birchall. Astfel, ministrul…

- Ana Birchall vrea control total la Ministerul Justiției. Succesoarea lui Tudorel Toader i-a lasat fara atribuții pe doi secretari de stat aduși în instituție de fostul șef de la Justiție.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, suspendarea procedurilor de selectie a procurorului general al Romaniei si a celei pentru functia de procuror...

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, marti, intr-o declaratie la sediul Ministerului Justitiei, ca procedura de selectie a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va fi din nou reluata.