Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne, verificări la Prefectura Buzău O echipa a Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost prezenta, saptamana trecuta, la Prefectura pentru a verifica activitatea institutiei din ultimul an. Controlul de la Prefectura a vizat indeplinirea unor masuri dispuse la precedenta vizita a echipei ministeriale, cand au fost descoperite mai multe nereguli, puse pe seama fostilor prefecti. De atunci, mai multe problemele legate de organizare si coordonare au fost rezolvate, dar au ramas lipsuri in privinta avizarii hotararilor dispuse de primari si consilii locale, sarcina care nu a putut fi indeplinita la timp. ”Avem doar… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

