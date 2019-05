Stiri pe aceeasi tema

- Piața Primariei din Pitești gazduieste in aceste zile bolizii de curse ce vor lua startul in week-end in Raliul Argesului. Azi, iubitorii de curse se pot intalni cu doi mari campioni de raliuri, Titi Aur și Vali Porcișteanu, care, impreuna cu alți piloți de raliu cunoscuți, ii așteapta pe iubitorii…

- Sucevenii dornici sa faca miscare au la dispozitie un interval mai mare de timp in care pot alerga pe pista de atletism a stadionul municipal Areni.„Incepand cu data de 1 Mai, se modifica programul de alergare pentru public pe pista stadionului Areni, dupa urmatorul program: luni – sambata 08:00 – ...

- Festivalul florilor, Timfloralis, a luat naștere din nevoia de a cultiva gustul pentru frumos, fiind emblematic pentru orasul Timișoara, cunoscut drept “Orașul florilor”. Festivalul florilor imbraca, la a cincea ediție, Piața Victoriei, Piața Libertații și Piața Unirii in fericire. Formele artistice…

- Duminica, 14 aprilie, aproape 6000 de alergatori, insoțiți de familie și susținatori, sunt așteptați la startul evenimentului sportiv ”Timotion – Timișoara se mișca”, ajuns la cea de-a cincea ediție. Acesta va avea loc intre orele 08:30 – 13:30, iar fondurile stranse vor fi donate catre 20 de proiecte…

- „Le spun tuturor romanilor ca de vineri, din data de 12 , se pot deja inscrie in Programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Le doresc succes sa-si cumpere o masina noua”, a spus ministrul Grațiela Gavrilescu.

- Polițiștii timișoreni au avut parte de o aventura ca-n filme noaptea trecuta. Oamenii legii au vazut o mașina ruland cu viteza pe strada Simion Barnuțiu și i-au facut semn sa opreasca. Șoferul a apasat insa accelerația, iar oamenii legii au pornit in urmarirea lui. Suspectul a mers pe Take Ionescu,…

- A 9-a ediție a Triadei MTB debuteaza în acest weekend la Avrig (13, 14 aprilie). Cursa este pentru al cincilea an consecutiv prima etapa din Triada MTB și va avea loc sâmbata și duminica în orașul Avrig și pe dealurile din împrejurimi, informeaza organizatorii într-un comunicat…

- Pasionații de alergare pe șosea sunt așteptați sambata 4 mai 2019, la ora 10.00, sa ia startul la o noua ediție a Geopark Challenge – Semimaratonul cetaților din Țara Hațegului. Competiția reprezinta evenimentul sportiv major al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional…