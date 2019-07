Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii birourilor moderne din Bucuresti fac, in medie, 46 de minute intre casa si locul de munca, unde isi doresc mai multe restaurante, centre de fitness si supermarketuri, 52% dintre acestia considerand ca timpul de deplasare pana la serviciu este lung sau mult prea lung, potrivit unui studiu realizat…

- Angajatii birourilor moderne din Bucuresti fac, in medie, 46 de minute intre casa si locul de munca, 52% dintre acestia considerand ca timpul de deplasare pana la serviciu este lung sau mult prea lung, potrivit primei editii a studiului Working Habits and Commuting Patterns, realizat de compania de…

- Angajatii din Capitala fac, in medie, 46 de minute intre casa si locul de munca, potrivit unui studiu realizat de catre compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. O pondere de 52% dintre acestia considera ca timpul de deplasare...

- Angajații grupului Renault din Romania se pregatesc de "mutarea oficiala" in noul sediu central din București, inaugurarea fiind programata pe 28 iunie. Anunțul a fost facut de Christophe Dridi, director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, acesta precizand ca toti cei 3.200 de…

- Aflat la doar doua ore de București, Țandarei este localitatea cu cea mai mica rata a vaccinarii impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei din Romania. Anul acesta, in luna martie, a fost vaccinat un singur copil in tot orașul. Acoperirea pentru vaccinul ROR a fost de 17,4% in anul 2018, și de 2,3%…

- Aproximativ 20 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare a protestat, marți, la Ambasada Suediei din Bucuresti, fata de modul in care sunt tratati angajatii. Angajații de la Electrolux Satu Mare sunt in a opta saptimana de greva. Oamenii au pornit ieri spre Capitala, iar marți au ajuns in…

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din România, de aproape 3.500 de lei net pe luna, iar angajatii din Suceava câstiga, în medie, circa 2.000 de lei net pe luna, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. „Decalajele…

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din Ro­mania, de aproape 3.500 de lei net pe luna, iar angajatii din Suceava castiga, in medie, circa 2.000 de lei net pe luna, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. „Decalajele salariale…