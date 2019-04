Corporaţiile din sectorul digital, impozitate. Decizie în Austria Seful executivului de la Viena, cancelarul Sebastian Kurz, a declarat dupa o sedinta de guvern ca noua taxa este menita sa ''inchida marea bresa (fiscala) nejustificata'' care exista intre economia digitala si cea conventionala. ''Avem nevoie de reguli in acest sector, la fel ca in altele'', a semnalat cancelarul austriac, dupa ce a mentionat clar ca acest impozit nu este o masura impotriva modelului de afaceri al companiilor din sectorul online, informeaza agentia EFE.



