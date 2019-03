Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping și omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat luni, la Paris – cu prilejul celei de-a treia etape a turneului european intreprins de presedintele chinez in capitala Frantei – despre creearea unui front european unificat in fata presupuselor incursiuni ale Beijingului…

- Aproape 70% din cele mai importante economii ale lumii sunt sub controlul unor guverne populiste sau al unor regimuri nedemocratice, arata o analiza a Bloomberg Economics. Aceasta modificare dramatica pentru G20, de la un nivel de 33% in 2016, reflecta partial alegerea lui Donald Trump in…

- Senegalezul care a incendiat un autobuz școlar in nordul Italiei, langa Milano, a fost inculpat pentru rapire, tentativa de ucidere in masa și terorism. Barbatul afirma ca voia sa pedepseasca Europa pentru pentru moartea a mii de migranți in Marea Mediterana.

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- Roxana Roman a devenit celebra in Italia, dupa ce s-a opus clanului mafiot Casamonica. Tanara romanca a fost felicitata si decorata de presedintele Italiei, iar luni, 11 martie, a primit o vizita surpriza.

- Italia va deveni primul membru din Grupul celor 7 al celor mai puternice natiuni care se va alatura planului de infrastructura al Chinei denumit „O centura, un drum” (OBOR), in ciuda monitorizarii extinse a investitiilor pe care Beijingul le face in Europa, potrivit Euractiv.

- Italia nu intentioneaza sa se retraga din Uniunea Europeana, a dat asigurari vicepremierul Matteo Salvini, dupa ce un coleg din cadrul partidului Liga Nordului a evocat aceasta posibilitate, informeaza site-ul agentiei ANSA citat de Mediafax."Nu avem nicio intentie de a iesi din Europa, vrem…

- Matteo Salvini, vicepreședintele Italiei și ministru de interne, a lansat un atac dur la adresa politicilor franțuzești cu privire la Africa, spunând ca Franța nu este interesata de instaurarea pacii în Libia deoarece interesele sale din domeniul energetic sunt în contradicție cu…