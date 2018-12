Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a anuntat joi ca sunt intrunite conditiile pentru ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, sa paraseasca ambasada Quito la Londra, unde s-a refugiat din 2012 pentru a scapa de posibile urmariri ale SUA, relateaza AFP. ''Conditiile sunt intrunite pentru ca…

- Președintele ecuadorian Lenin Moreno i-a cerut fondatorului Wikileaks Julian Assange sa paraseaca ambasada Ecuadorului de la Londra, susținand ca Marea Britanie i-a oferit suficiente garanții ca nu va fi extradat in SUA, unde ar putea fi condamnat la moarte, scrie agenția Associated Press, citata de…

- Presedintele va avea din nou o deplasare in afara tarii. La aproape trei saptamani de cand a fost prezent la Paris, alaturi de zeci de lideri mondiali, la evenimentele destinate unui secol de la incheierea primului Razboi Mondial si la circa doua saptamani dupa vizita la Londra, in ambele ocazii fiind…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Automobilul electric, cunoscut sub numele "MEB entry", este pregatit pentru un volum de productie de 200.000 de vehicule, in timp ce un sedan de dimensiuni medii, I.D. Aero, va avea un volum de productie de 100.000 de unitati, a spus persoana. Panurile urmeaza sa fie discutate la o intalnire a consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis joi o scrisoare Comisiei de la Venetia pe tema OUG-ului pe Justitie, cu o zi inainte ca institutia sa se reuneasca pentru a discuta modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP, citata de Agerpres..

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), sesizata de catre jurnalisti si organizatii neguvernamentale (ONG), a condamnat joi Regatul Unit pentru recurgerea masiva la interceptarea comunicatiilor, dezvaluita de catre avertizorul de integritate american Edward Snowden, relateaza AFP. Potrivit Curtii,…