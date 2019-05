Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, patronul companiei americane Amazon si al societatii spatiale Blue Origin, a dezvaluit joi la Washington proiectul vehicul pe care doreste sa il dezvolte pentru transportul de echipamente pe Luna, transmit agentiile internationale Reuters si AFP. "Iata Blue Moon", a declarat el in cursul…

- Elon Musk, cofondator si CEO al Tesla, a pierdut 1 miliard de dolari in primele doua minute de tranzactionare ale sedintei de joi la bursa de la New York in contextul in care actiunile Tesla au scazut cu peste 10- dupa ce producatorul de automobile electrice a raportat un declin record al livrarilor…

- MacKenzie Bezos, fosta sotie a fondatorului si directorului general al Amazon.com, Jeff Bezos, va lasa acestuia 75% din participatia cuplului la companie si toate drepturile de vot, relateaza Reuters.Aceasta va renunta si la toate actiunile detinute la publicatia Washington Post si la compania…

- Dupa divorț, miliardarul american Jeff Bezos va pastra controlul acțiunilor pe care el și soția sa le dețin la gigantul Amazon, scrie AFP.MacKenzie Bezos a anunțat joi pe Twitter ca cedeaza, dupa divorț, 75% din acțiunile pe care le dețin cei doi la Amazon. Ea va pastra în continuare 25%…

- In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia Washington Post si la Blue Origin, compania prin care CEO-ul Amazon doreste sa contruiasca rachete. Intregul pachet detinut de cei doi Bezos valoreaza 143 de miliarde de dolari, la valoarea actuala a actiunilor. Astfel, Jeff Bezos…

- In comparatie cu Marte, varful Everest va parea "o gradina a paradisului", sustine cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, in contextul discutiilor privind posibilitatea ca intr-o zi oamenii sa locuiasca pe Planeta Rosie. "Prietenilor mei care vor sa se mute pe Marte le spun: 'Duceti-va si traiti pe…

- Amazon.com a anuntat vineri ca va avea cea mai mare contributie la o investitie de 700 de milioane de dolari in startup-ul producator de vehicule pickup electrice Rivian Automotive, aceasta fiind cea mai importanta investitie facuta de gigantul comertului electronic intr-o tehnologie care poate reconfigura…