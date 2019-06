​​Corporate Report: Streaming TV – epoca "Vestului sălbatic" se apropie de sfârșit în America Pe masura ce încep sa apara tot mai multe detalii despre serviciile pe baza de abonament ale fiecaruia dintre giganții media corporatiști din America, ceva devine tot mai clar: ultimul deceniu a fost epoca vestului salbatic a televiziunii online-streaming, o vreme în care puteai vedea mii de ore de conținut de la fiecare studio pentru o fracțiune din prețul abonamentului la cablu. Dar acum, &"taietorii de cablu&" vor avea nevoie de mai multe abonamente pentru a vedea filmele și spectacolele favorite, iar acestea vor costa cam tot atât cât factura afurisitului de cablu.



Cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

