​Corporate Report - Special Elon Musk: Noul an nu a nceput deloc bine pentru miliardarul tech ​​La ora 1 dimineața, Elon Musk le trimite salariaților un e-mail care ar putea anunța sfârșitul drumului pentru Tesla ● Analiștii se trezesc din vis și spun ca o treime din prețul acțiunii Tesla este &"Elon premium&" ● Nava cosmica gigantica a lui SpaceX a fost avariata de vânturile puternice din Texas ● Tainica fundație a lui Elon Musk îi manevreaza banii, inclusiv spre propria familie

Musk încearca sa-și convinga oamenii sa participe la misiunea de &"salvare a lumii&" muncind pâna la epuizare. La ora 1 dimineața, Elon Musk le trimitea salariaților un e-mail… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Tesla a anuntat ca isi va reduce forta de munca cu 7% dupa "cel mai provocator" an din istoria companiei, fondatorul Elon Musk vorbind intr-un e-mail catre personal despre cresterea puternica, dar si de faptul ca masinile sunt prea scumpe pentru majoritatea oamenilor.

