Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din New Jersey s-a imbogațit cu cateva mii de dolari dupa ce a mers la un restaurant din Manhatten, New York, și a comandat stridii. In una dintre scoici, barbatul a gasit o perla, scrie CBS News. Rick Antosh s-a intalnit cu un prieten la Oyster Bar mai devreme in aceasta luna. Barbatul a…

- Potrivit topului celor mai bine platite vedete pe YouTube pe 2018 publicat de Forbes, caștigurile lui Ryan, care deține canalul Ryan ToysReview, s-au dublat de anul trecut, cand a ocupat locul al optulea in clasamentul realizat de prestigioasa publicație. Amuzant si distractiv Baiețelul…

- Amazon a anunțat, dupa un an de suspans, ca cele doua orașe care vor gazdui fiecare cate 25.000 de angajați vor fi din aria metropolitana a New York-ului și din cea a capitalei federale Washington DC. Amazon a fost criticata pe motiv ca a ales orașe consacrate și bogate, in loc sa dea șansa unor locuri…

- Volkswagen este afectat de un nou scandal dupa ”diselgate ”, care a afectat serios bugetul producatorului german de automobile. De data aceasta, gigantul este vizat de un proces deschis de producatorul american de componente electronice Broadcom, acțiune deschisa in Germania. Firma americana cere 1…

- Piesa centrala a unei case de licitatii din New York provine din afara Pamantului. Singurele probe de sol de pe Luna ce nu sunt detinute de o agentie spatiala au fost extrase din bazinul Crisium in timpul misiunii din 1970 de catre prima misiune...

- Alaturi de seria de smartphone-uri Pixel 3, Google a prezentat si prima sa tableta cu Chrome OS numita Pixel Slate. Aceasta este prima tableta dedicata acestui sistem de operare de la Google si totodata prima tableta a companiei dupa multi ani de absenta de pe aceasta piata. Tinta acesteia pare sa fie…

- In urma cu doi ani, Mercedes a anunțat lansarea noii game EQ dedicate mașinilor electrice, care va avea circa 10 modele pana in 2025. Strategia companiei este ca toate modelele Mercedes sa beneficieze de versiune electrica incepand din 2022. In plus, Daimler a anunțat in 2017 o investiție de un miliard…

- Avocații lui Justin Bieber negociaza un contract prenupțial pentru star, in apropierea nunții acestuia cu modelul Hailey Baldwin. Potrivit TMZ, echipa cantarețului l-a consultat in legatura cu actele necesare pentru a-i proteja averea de 250 milioane de dolari, intrucat Hailey are o avere de doar doua…