- Model X, urmatorul SUV Tesla, este noua speranța a lui Musk: va prinde oare aripi? ● Eine Frau, ein Wort, daca te numești Angela Merkel ● Industriașii și comercianții din Regatul Unit sunt disperați sa-i rețina pe producatorii auto japonezi

- Intr-un email catre angajații sai, Elon Musk a spus ca Tesla trebuie sa imbunatațeasca anumite aspecte ale producției in urmatoarele luni, iar taierea costurilor este inevitabila. Constructorul american se pregatește sa concedieze 7% din totalul de aproximativ 45.000 de angajați. Astfel, undeva la 3.000…

- Elon Musk a anunțat ca Tesla Motors va incepe la Shanghai construcția unei mega-uzine (Gigafactory) unde, daca totul va merge bine, vor fi construite 500.000 de mașini/an. Va fi prima mare uzina auto din China unde o companie straina va avea 100% din acțiuni, dar ramane de vazut daca planurile lui Musk…

- SpaceX, startup fondat de omul de afaceri Elon Musk, va primi o investitie de 273 de milioane de dolari, ceea ce ii va ridica valoarea la 30 de miliarde de dolari si l-ar putea propulsa pe locul doi in clasamentul companiilor tinere nelistate din Statele Unite, dupa Uber.

- Miliardarul american Elon Musk revoluționeaza transportul urban. Dupa ce a fondat companiile Tesla, de automobile electrice și SpaceX, de rachete spațiale, construiește acum un uriaș tunel subteran dotat cu tehnologie de ultima ora. Beneficiar este traficul rutier.

- Sa lucrezi patru zile pe saptamana dar sa fii platit pentru cinci pare prea frumos sa fie adevarat, insa o serie de companii din intreaga lume au decis sa incerce saptamana de lucru de patru zile și au descoperit ca au productivitate mai mare, un personal mai motivat si mai putina epuizare, transmite…

- Copilul a reusit sa se „teleporteze" dintr-un loc necunoscut in fata unui supermarket in timpul unei transmisiuni a BBC despre prim-ministrul Theresa May. Clipul video s-a viralizat la scurt timp dupa ce a ajuns pe internet. Inregistrarea a dat nastere la tot felul de teorii. Unii sustin ca aceasta…

- Hei, salut. Tu ce visuri ai azi? Elon Musk, fondatorul Tesla, are visuri din cele mai diverse. El dorește sa se mute Marte in 7 ani, desi șansele de a ateriza in siguranța acolo sunt la un vicel scazut, iar atmosfera de pe Marte este, la nivelul tehnologic la care ne aflam, incompatibila cu viața....…