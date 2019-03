Stiri pe aceeasi tema

- A380: marimea nu conteaza mereu, mai important este sa ajungi peste tot / „Destinația ascunsa”, o metoda de zbura mai ieftin care mânie companiile de zbor / În context Brexit, British Airways este... în aerCum l-a rapus Boeing pe uriașul cerurilor. De ceva vreme…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat joi ca va pune capat programului A380, care nu a inregistrat succesul scontat, astfel ca ultimul exemplar va fi livrat in 2021. Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si un un pret de catalog de 436 milioane de dolari,…

- Berlin, 1 feb /Agerpres/ - Germania va alege intre avioanele de lupta Eurofighter de la Airbus si F/A-18 de la Boeing pentru a inlocui aparatele Tornado invechite ale fortelor sale aeriene, eliminand dintr-o competitie de miliarde de euro avioanele F-35 produse de Lockheed Martin, transmite vineri Reuters,…

- Dronele pentru pasageri sunt considerate una dintre soluțiile pentru descongestionarea traficului, motiv pentru care constructorii de aeronave Boeing și Airbus se implica semnificativ in dezvoltarea acestora. Americanii de la Boeing au anunțat in aceasta saptamana ca au efectuat cu succes un test cu…

- In T3, TAROM a transportat cu 21% mai multi pasageri si a obtinut o crestere de 23% a veniturilor comparativ cu perioada similara a anului trecut, a declarat directorul general al operatorului aerian, Werner Wilhelm Wolff, pentru ATW. In 2017, TAROM a raportat pierderi de 172 milioane de lei (44 milioane…

- Airbus este pregatit sa plateasca angajatilor sai cu salarii mai mici din Franta un bonus special, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a cerut ajutor companiilor franceze pentru a rezolva cererile "vestelor galbene", care protesteaza de cateva saptamani impotriva costului vietii, se arata intr-un memoriu…