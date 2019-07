Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica Merlin Entertainments Plc, operatorul parcurilor de distractie Legoland si al muzeelor de ceara Madame Tussauds, a acceptat sa fie preluata de un consortiu de investitori care include familia din spatele producatorului danez de jucarii Lego, pentru 5,9 miliarde lire sterline (7,6…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca e multumit de rezultatele presedintiei romane a Consiliului UE, ca tara noastra a incheiat un numar foarte de dosare, lucru care arata ca avem oameni foarte buni la Bruxelles.

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc marti, a declarat ministrul educatiei, Mladen Sarcevic, pentru cotidianul Novosti, transmite…

- Operatorul low-cost Wizz Air a lansat, din 17 iunie, o noua ruta din Suceava catre Memmingen/Munchen Vest, prima conexiune cu tarife reduse spre Germania de pe aeroportul local. Noul serviciu va avea trei zboruri pe săptămână - în zilele de luni, miercuri și vineri, și…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a incheiat campania de calificare la CE2020 cu inca o infrangere, duminica, in deplasare, cu Franta, scor 34-25 (19-14), in grupa a VI-a preliminara. Tricolorii ratasera orice sansa de a mai spera la turneul final inca din etapa anterioara.Romania a…

- Municipalitatea din Sebeș a demarat procedura de achiziție a unui sistem automat de monitorizare a calitații aerului. Acesta va monitoriza principalii poluanți rezultați din activitațile industriale (monoxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, ozon, pulberi in suspensie, benzen, formaldehida),…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, care se vor desfasura în perioada 24 iulie - 9 august 2020, au lansat miercuri un portal internet pe care sunt oferite detalii legate de orele de disputare si pretul tichetelor pentru probele din cadrul acestei competitii, cu câteva zile…