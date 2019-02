Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca baza de la Deveselu este pur defensiva, iar Romania va avea vineri o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii. Ministerul Apararii din Rusia a informat joi…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru…

- Statele Unite au confirmat marti ca vor cere la termen extradarea directoarei financiare a gigantului chinez Huawei, in libertate supravegheata in Canada, data limita fiind 30 ianuarie, relateaza AFP. "Vom continua sa cerem extradarea lui Meng Whenzhou si vom respecta termenele stabilite…

- Constructorul japonez Toyota recheama in service inca 1,7 milioane de masini, majoritatea vandute in Statele Unite. Decizia a fost luata tot din cauza airbag-urilor defecte care pot pune in pericol siguranta soferilor si pasagerilor.

- A fost haos pe o autostrada din Statele Unite, dupa ce un sofer a pierdut bani pe drum. Barbatul conducea o masina de transport valori cand una dintre portiere s-ar fi deschis. Sute de bancnote s-au...

- Autoritatile de la Beijing urmeaza sa reduca de la 40% la 15% tarifele vamale la masinile fabricate in SUA, a anuntat marti Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Masura a fost anticipata de presedintele Donald Trump dupa intalnirea din Argentina cu omologul sau chinez.…

- In China, vehiculele electrice Tesla le "raporteaza" in permanenta autoritatilor pozitia lor exacta, de cele mai multe ori fara ca soferii sa banuiasca. Asta pentru ca guvernul chinez le-a cerut tuturor producatorilor de masini electrice sa ii puna la dispozitie informatiile pe care acestia…

- In stilu-i coleric, presedintele american a amenintat ca va taia „toate subventiile” acordate GM, dupa ce colosul din Detroit a anuntat ca va inchide cinci fabrici din America de Nord si va desfiinta peste 14.000 de locuri de munca. ”Statele Unite au salvat General Motors si asta este multumirea pe…