Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a creat un numar peste asteptari de noi locuri de munca in ianuarie, insa rata somajului a urcat la 4%, in timp ce cresterea salariilor a incetinit, transmit Reuters si AP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Intalnire Firea - Stanescu - Neacșu - Petrea: In #echipa Datele…

- Agricultorii spanioli cauta in Banat forta de munca. Ibericii au lansat mai multe oferte prin EURES sperand sa convinga cat mai multi oameni sa lucreze la ei. Prima oferta de 50 locuri de munca in domeniul agricol este disponibila pentru regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, unde se cauta persoane…

- Se fac recrutari pentru campania agricola din Spania. Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor (mere, cireșe, nectarine, caise, etc.). Muncitorii vor lucra in…

- Cum a reușit Huawei sa devina compania non-grata mai pretutindeni ● Va accepta Orient Express doar pasageri care se parfumeaza cu Dior, poarta Louis Vuitton și beau Moet & Chandon? Atunci se va umple de romanii din cluburile de la Mamaia ● Charlie Brown, Snoopy și toata gașca simpatica de la Peanuts…

- Apple a anunțat un plan masiv de investiții in SUA, urmand sa construiasca inca un campus in Texas și sa angajeze alte cateva mii de oameni in diverse orașe americane. Apple a fost criticata de președintele Trump care spunea ca gigantul tech ar trebui sa produca și sa investeasca mai mult in SUA.

- Incetinirea angajarilor in noiembrie ar putea fi rezultatul lipsei de muncitori calificati, apreciaza analistii.Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 155.000 de noi locuri de munca, peste cifra de 200.000 de noi…

- Incetinirea angajarilor in noiembrie ar putea fi rezultatul lipsei de muncitori calificati, apreciaza analistii. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 155.000 de noi locuri de munca, peste cifra de 200.000 de noi de locuri…

- Apple nu da in niciun caz faliment si nici nu va ceda prea curand locul al treilea de pe piata de smartphone-uri, insa ultimul an s-a dovedit a fi dezamagitor din punct de vedere al numarului de unitati vandute, chiar daca veniturile au crescut pe baza preturilor ridicate ale modelelor mai noi. Se pare…