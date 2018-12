Stiri pe aceeasi tema

- “Moșul” a adus zambete și fericire copiilor din Roșiorii de Vede in Eveniment / on 13/12/2018 at 10:18 / Reprezentanții ALDE Roșiorii de Vede au imbracat haina lui Moș Nicolae și au adus zambete pe fețele copiilor de la Centrul Școlar de Educație Incluziva. Joi, 06 decembrie 2018, membrii…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa infiinteze o Clinica Metropolitana de Stomatologie in subordinea ASSM, se arata intr-un proiect care va fi discutat la ședința de miercuri a CGMB, precizand ca urmeaza sa identifice si sa achizitioneze un imobil destinat acestei clinici.Citește și: Ecaterina…

- Potrivit paginii de Facebook a Primariei Constanta, Municipalitatea a achizitionat 31.500 de pachete, pentru a le oferi copiilor din gradinitele si scolile constantene, in valoare de peste 1.000.000 de lei.Cadourile de Craciun sunt alese in functie de varsta: gradinita, clasele 0 IV si V VIII.Cei mici…

- Primaria Municipiului București a stabilit cum se pot distra bucureștenii in perioda 30 noiembrie ndash; 26 decembrie 2018. Avem programul complet al evenimentelor gazduite de Targul de Craciun al Bucureștiului.

- Deschiderea Pieței 100 cu acces rutier direct din centura și fara nicio soluție acceptabila pentru pietoni e in limitele normalului. Faptul ca centura a fost paralizata ore in șir de mașini in cautarea parcarii și de pietoni nu ține de proasta organizare, ci e exclusiv vina celor care au…

- Șoferii ar putea conduce chiar daca au fost sancționați pentru consum de alcool. Vezi cum. Conform unui proiect pus recent in dezbaterea senatorilor, conducatorii auto ar putea sa-și pastreze dreptul de a conduce chiar și dupa ce au fost sancționați pentru condusul unei mașini sub influența alcoolului,…

- Fuziunea ELCEN-RADET s-a impotmolit la Primarie Peste 1,2 milioane de bucureșteni ar putea ramane fara caldura și apa calda, la iarna, in condițiile in care fuziunea ELCEN-RADET s-a impotmolit, iar șansele ca aceasta sa se realizeze țin de asumarea de catre Muncipalitate a datoriilor istorice ale regiei…

- Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat, informeaza…