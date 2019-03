Stiri pe aceeasi tema

- Kamara este cunoscut de publicul din Romania ca fotbalist și cantareț. Insa motivul pentru care participa la Ferma este unul strict personal. Este hotarat sa caștige premiul pentru fiul sau de 4 ani, Leon, care are nevoie de o operație complicata pentru a putea merge. “Voi lupta din greu sa caștig premiul,…

- Momentul in care un alergator va reusi sa termine un maraton in mai putin de doua ore va avea loc in anul 2032, conform unor predictii stiintifice, citate de Press Association. Kenyanul Eliud Kipchoge a reusit sa doboare recordul mondial masculin in septembrie 2018, in cadrul Maratonului de la Berlin,…

- "Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini de la Pitesti si Craiova, chiar si cei de la Slatina de cauciucuri si in toata tara sunt astfel de investitori, in momentul in care ai in administrare - in administrare, nu un investitor, adica nu a venit cu bani de acasa - aceste sapte companii…

- Oana Roman a primit cateva comentarii cu privire la felul in care iși crește fetița. La unul dintre ele, vedeta a și raspuns cu o replica ce a starnit amuzamentul altori internauți. "Pe Isabela ta nu am vazut-o cu o carte in mana vreodata. Sau este rusine sa postezi asa ceva? Si urmeaza sa-mi spui ca…

- Ruperea barajului minier din Brazilia, in urma caruia cel puțin 115 persoane au murit, iar alte 248 sunt date disparute, considerat un dezastru aproape iminent in condițiile unei legislații permisive și personalului insuficient, afirma experți, iar o inregistrare recenta arata momentul dezastrului,…

- Autoritatile de la Berlin intentioneaza sa ii protejeze pe consumatori si producatori de impactul abandonarii productiei de electricitate pe baza de lignit ieftin, potrivit unui proiect al unui organism guvernamental consultat de Reuters. In acest document de 133 de pagini, Comisia carbunelui,…

- Primaria Orasului Baneasa, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala, dupa cum urmeaza: inspector, clasa I, grad profesional asistent; inspector, clasa I, grad profesional…