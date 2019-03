Stiri pe aceeasi tema

- Sala de jocuri de la Orbeasca de Jos, calcata de hoți in Eveniment / on 08/02/2019 at 14:39 / O sala de jocuri, ce funcționeaza pe raza localitații Orbeasca de Jos, a fost sparta, noaptea trecuta, hoții forțand ușa de la intrare pentru a patrunde in incinta. Din primele informații, in cladire se…

- Comunicat de presa / ALDE se apropie cu pași repezi de 14% in Politic / on 30/01/2019 at 12:12 / ALDE are cel mai mare potențial de creștere in opțiunile romanilor. Potrivit ultimul sondaj, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților se situeaza la 13,5% din intențiile de vot ale romanilor,…

- Iata povestea micutului luptator: "Totul a inceput cu un vis! Acela de a avea un bebe.Dorinta a fost atat de mare incat Dumnezeu a horatat sa-mi trimita doi bebelusi. Eram atat de mandra de burtica mea perfect rotunda incat radiam de fericire prin toti porii. Cosmarul a inceput…

- Peste 1.700 de kg de cabluri și deșeuri de cupru, gasite in mașina unui teleormanean in Eveniment / on 24/01/2019 at 12:54 / Politistii din Bacau au confiscat, la inceputul saptamanii, peste 1.700 de kg de cabluri și deșeuri de cupru, de la un tanar de 24 de ani, din Teleorman. Teleormaneanul a fost…

- Pentru Gheorghe Turda dragostea nu dureaza trei ani, ci... doar un an. Deși parea ca artistul septuagenar are, in sfarșit, noroc in iubire, iata ca nu mai formeaza un cuplu solista de muzica populara Nicoleta Voicu, mai tanara cu 23 de ani decat el. "De astazi iși va atinge sau nu scopul fiecare dintre…

- S-a oprit cu mașina in curtea unei case din Laceni in Eveniment / on 18/01/2019 at 13:06 / Un tanar in varsta de 20 de ani, din Orbeasca de Jos, a spulberat, noaptea trecuta, parapeții de pe marginea drumului și gardul unei locuințe din Laceni și s-a oprit cu mașina in curtea oamenilor, care…

- Accident rutier pe DN52, in zona Izvorul Rece in Eveniment / on 15/01/2019 at 09:45 / Un accident rutier, in care o persoana a fost ranita, a avut loc, cu putin timp in urma, pe DN 52, Alexandria-Turnu Magurele, zona Izvorul Rece, informeaza IPJ Teleorman. Revenim cu amanunte.. …

- Tata și fiu, colegi de serviciu la unitatea de pompieri Turnu Magurele in Eveniment / on 08/01/2019 at 13:11 / Cristian si Andrei Badescu lucreaza ca pompieri in Turnu Magurele. Sunt tata si fiu, colegi de serviciu pe aceeasi tura, iar uneori participa la interventii impreuna. “Daca…