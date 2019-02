Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump are trei luni la dispozitie sa decida daca impune taxe vamale de 25% pentru importurile de masini din Uniunea Europeana. Producatorii germani vor fi cei mai afectati, de aici si reactia furioasa a cancelarului Angela Merkel. „Suntem mandri de masinile noastre, nici nu vad de ce n-am…

- Cartoful era "mancarea saracului" in comunism, insa acum este pe cale sa devina o adevarata trufanda. Cartofii sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult in Romania, in ultimul an: fața de decembrie 2017, prețul cartofilor a crescut cu 39,64%. Mai mult, de la plantație la farfurie, prețul kilogramului…

- ​Justiția americana a deschis o ancheta penala împotriva Huawei sub banuiala ca grupul chinez ar fi furat tehnologie de la rivalii americani, scrie Wall Street Journal. Informația este înca o lovitura pentru Huawei care a negat vehement ca ar spiona pentru China și a spus ca este o victima…

- Valoarea Apple a scazut, joi, cu 73 de miliarde de dolari, dupa o cadere a acțiunilor pe bursa cu 9%, in condițiile in care compania a recunoscut ca se așteapta la vanzari mai mici decat estimarile, iar analiștii avertizeaza ca gigantul american platește prețul lacomiei, din cauza telefoanelor scumpe.…

- Producatorul chinez de telefoane Huawei Technologies si-a sanctionat doi angajati care au trimis mesaje de Anul Nou pe contul oficial de Twitter al companiei de pe telefoane iPhone, produse de rivalul american Apple, arata un document intern consultat de Reuters. De Anul Nou, pe contul de Twitter al…

