- Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajati. "Thales…

- Mai multi marinari romani au fost rapiti de pe nava Histria Ivory, aflata sub pavilion romanesc, in apele Republicii Togo, in Lome. Atacul asupra navei romanesti a avut loc duminica aseara, in jurul orei 20:00. Adrian Mihalcioiu de la Sindicatul Liber al Navigatorilor a confirmat, pentru Libertatea…

- Compania din Cupertino, California, spera ca aceasta abordare universala a aplicațiilor sa fie implementata pana in 2021, a anunțat Bloomberg, miercuri, citand surse anonime. In aceasta noua modalitate, dezvoltatorii nu și-ar mai inscrie aplicațiile in diferite magazine de aplicații…

- Vreme de multi ani, iPhone-urile produse de Apple au fost recunoscute ca fiind smartphone-urile cu cele mai bune camere foto de pe piata. In ultimii ani, insa, companiile rivale au facut eforturi mari pe acest segment, pentru a se diferentia de gigantul american.

- Nu mai este nici un secret ca iPhone XS a fost unul dintre cele mai slabe modele lansate vbreodata de Apple, nu prin prisma performantelor si a specificatiilor, ci prin prisma vanzarilor, care au fost mult mai slabe decat se asteptau sefii din Cupertino.

- La o saptamana de la emiterea unui avertisment privind vanzarile, Apple a redus producția iPhone pentru perioada ianuarie – martie 2019 cu 10 procente. Compania din Cupertino, California, a cerut furnizorilor sa produca mai puține exemplare din cele mai noi modele iPhone – XS, XS Max și XR – pentru…

- Doi angajați Huawei au fost pedepsiți drastic de conducerea companiei pentru ca au folosit un iPhone ca sa trimita o felicitare de Craciun. Nu era insa vorba despre urarile lor personale, ci o felicitare oficiala a companiei publicata pe contul de Twitter. In josul fotografiei aparea „via Twitter for…

- Telefoane marca iPhone din segmentul superior de pret vor incepe sa fie produse in India, inca din 2019, de catre divizia locala a grupului taiwanez Foxconn, a declarat pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar, scrie Agerpres. Grupul Foxconn este cel mai mare producător mondial de produse…