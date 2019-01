Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a eliminat un episod din show-ul de satira „Patriot Act”, in care actorul Hasan Mihaj, musulman nascut in America, il critica pe printul mostenitor Mohammed bin Salman si vorbeste despre uciderea jurnalistului de la Washington Post, Jamal Khashoggi. In Arabia Saudita episodul din „Patriot Act”…

- Biroul procurorului a concluzionat ca exista "o puternica suspiciune" ca Saud al-Qahtani si generalul Ahmed al-Asiri, care au fost indepartati din functiile lor in octombrie, au fost printre cei care au planificat crima ce a avut loc la 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul. "Actiunea…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Comentariile presedintelui american, Donald Trump, referitoare la investigatia privind asasinareq jurnalistului saudit Jamal Khashoggi demonstreaza ca el va ignora incidentul indiferent de ce se va intampla, este de parere ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, scrie Reuters.Marti,…

- Un influent senator american a denuntat marti optiunea lui Donald Trump de a-l exonera pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, afirmand ca presedintele a jucat rolul unei "agentii de relatii publice", relateaza AFP. Donald Trump a declarat…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a 17 oficiali sauditi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, intre care si apropiati ai printului mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Printre persoanele vizate de aceste masuri…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite sunt angajate intr-un "proces de a convinge China sa se comporte precum o națiune normala in ceea ce privește comerțul", relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Este un efort multiplu din partea Guvernului…