- Echipa de handbal Corona Brasov va juca duminica, 5 mai, de la ora 18.00, pe teren propriu, in compania formatiei CS Minaur Baia Mare, un meci important pentru lupta care se da pentru locurile de cupe europene, in care este angrenata si gruparea brasoveana. Antrenorul Coronei, Ion Craciun, a spus inaintea…

- ​Campioana en-titre CSM Bucuresti a câstigat Cupa României, duminica, pentru a patra oara consecutiv, la Turneul Final Four de la Bistrita, dupa finala cu SCM Râmnicu Vâlcea, decisa în prelungiri, scor 30-29 (14-12, 26-26). Medalia de bronz a revenit echipei HC Zalau, informeaza…

- HC Zalau a invins, tot duminica, pe Magura Cisnadie, scor 30-24 (14-11). Castigatoarea Cupei Romaniei va avea drept de joc in Cupa EHF, sezonul 2019-2020. In semifinale, SCM a eliminat pe Magura Cisnadie, cu 31-21 (16-12), iar CSM Bucuresti s-a impus in fata HC Zalau, scor 27-23 (16-6).…

- Partidele SCM Ramnicu Valcea – CS Magura Cisnadie (sambata, 20 aprilie ora 15.00) si CSM Bucuresti – HC Zalau (sambata, ora 17.30) sunt in direct la TVR 1 si TVR HD. Iar duminica, 21 aprilie, tot la TVR 1 si TVR HD, vedem, de la 15.00, finala mica, iar de la 17.30, marea finala a […]

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin va avea loc la Bistrita, pe 20 si 21 aprilie, a anuntat Federatia Romana de Handbal, joi, pe site-ul sau oficial. In semifinale vor avea loc meciurile CSM Bucuresti - HC Zalau si CS Magura Cisnadie - SCM Ramnicu Valcea, pe 20 aprilie, finala mica…

- Marți a avut loc la sediul FRH tragerea la sorți a meciurilor din Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin. CSM Bucuresti, deținatoarea trofeului, se va duela cu HC Zalau, iar Magura Cisnadie o va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.Meciurile din cadrul Turneului…

- Magura Cisnadie este ultima echipa calificata la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a invins luni, pe teren propriu, formatia Universitatea Cluj, in urma aruncarilor de la 7 metri, cu scorul de 32-30 (13-15, 28-28), in faza sferturilor competitiei, informeaza News.ro.Citește și:…

- Handbalistele Coronei joaca in acest week-end in deplasare, cu CSM Galati, intr-o partida contand pentru etapa 17 a Ligii Nationale de handbal feminin. Antrenorul Corronei, Ion Craciun a declarat ca este multumit ca va aborda acest joc cu toate fetele apte. „Au fost meciuri intregi in care am avut probleme…