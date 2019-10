Corolarul de minuni al lumii Daca nu „rumegam” constant o conspirație consistenta nu suntem sanatoși. De la Iluminati la masoni, extratereștri sau aselenizare trucata, de la Soros la tunele pe sub Munții Bucegi, ceva trebuie sa ne ocupe creierul, de parca n-ar fi lucruri mai utile pentru care l-am putea folosi. Și daca „pamantul plat” și alte asemenea bazaconii sunt […] Articolul Corolarul de minuni al lumii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

