Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce destinații va recomandam: 1. Daca ești șofer cu siguranța ca ai parcurs la un moment dat Drumul Național 73, pe porțiunea care leaga orașele Campulung Muscel și Brașov. Insa daca nu ai avut ocazia sa mergi toamna, ar trebui sa iți faci timp in acest sezon. Citeste si Cele mai…

- Pana la construirea actualei sosele care leaga Bucurestiul de Brasov, DN1, traficul din Capitala spre Sinaia, spre munte, se derula prin Campina. Pe aici, prin Campina, trecea inclusiv Familia Regala a Romaniei in drum spre Castelul Peleș. Iar Regina Maria a Romaniei se oprea desori in micul nostru…

- Coroana Regala a Romaniei va fi expusa la Bucuresti in perioada desfasurarii Festivalului National de Teatru, in Sala "Memorie" a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni), informeaza UNITER intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Ceremonia de depunere a Coroanei Regale a Romaniei…

- Coroana Regala a Romaniei va fi expusa in perioada desfasurarii Festivalului National de Teatru la Bucuresti, intre 20 si 28 octombrie, in Sala "Memorie" a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni), scrie News.ro. Aceasta Coroana l-a insotit in decembrie, anul trecut,…

- Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a spus ca, unii invitați din strainatate ai nepotului Regelui Mihai la nunta acestuia, au crezut ca Romania este o țara bananiera. „Foarte mulți erau surprinși de cum arata Sinaia, de cum arata Romania, se așteptau la cu totul altceva”, a spus Oprea, potrivit Mediafax…

- Celebra soprana Angela Gheorghiu a transmis un mesaj pentru principele Nicolae, in ziua in care acesta se casatorește religios cu Alina Binder. Artista lirica le-a facut urari mirilor, dar a și explicat care este motivul pentru care este absenta de la nunta principelui Nicolae cu Alina Binder . „Urez…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder duminica, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. In ziua nuntii de la Sinaia, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta si Principele Radu viziteaza Alsacia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. …

- Caravana “Fii pregatit!” va ajunge sambata, 22 Septembrie, in orașul Sinaia și va fi amplasata in Parcul Dimitrie Ghica, in fața Hotelului Caraiman, iar duminica, 23 Septembrie, in orașul Ploiești, fiind amplasata pe bd. Independenței. In ambele zile, in intervalul orar 09:00 - 18:00, personalul…