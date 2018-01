Stiri pe aceeasi tema

- In 3 zile, politistii din Alba au intervenit la 96 de evenimente, au aplicat 498 de amenzi si au constatat 28 de infractiuni. In perioada 26-28 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 96 de evenimente, din care 86 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost…

- Trei dintre ministri propusi de cabinetul Dancila sunt absolventi ai universitatilor din Iasi: doi de la "Cuza" si unul de la TUIASI (fostul Institut Politehnic). Ministrul Comunicatiilor si cel al Economiei au urmat cursurile la universitatea din Copou, iar ministrul Educatiei a fost student la universitatea…

- Constatare amiabila are un rol foarte important in caz de accident rutier deaorece te scuteste de multe drumuri, insa o conditie este ca in urma evenimentului sa nu fi rezultat nicio victima, altfel actul se anuleaza și te alegi cu dosar penal. Asemenea doua cazuri s-au intamplat saptamana trecuta,…

- Igor Dobrovolski este noul antrenor al Daciei Chisinau! Postul a ramas vacant dupa recenta plecare a lui Viorel Frunza la Dinamo-Auto Tiraspol, iar conducerea clubului s-a orientat rapid spre fostul selecționer. Secundul sau va fi Oleg Bejenar, iar antrenor de portari - Eugen Ivanov.

- Argeșul putea avea un ministru in Guvernul Dancila. Este vorba de cel al Comunicațiilor și Societații Informaționale. Insa, potrivit deputatului Catalin Radulescu, oferta a fost refuzata, deoarece PSD Argeș nu are un om cu expertiza pentru aceasta funcție. ”Nu am avut un om cu expertiza foarte mare…

- Romania TV, burtiera: Protestatarii forteaza gardurile jandarmilor. Postul insista ca protestatarii ii huiduie pe jandarmii "aflati acolo sa ii apere si pe ei. De ce sa faci asta?" "Oameni in toata firea urla la jandarmi." Antena 3 insista la randul sau pe "imbranceli intre protestatari si jandarmi"…

- Andra si Catalin Maruta incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde artista este jurat la doua emisiuni de mare succes, iar Catalin prezinta propria emisiune „La Maruta”! Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…

- Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016). Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016. Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8…

- Mihai Tudose si-a inaintat demisia Mihai Tudose si-a înaintat demisia din functia de prim-ministru dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis luni sa îi retraga sprijinul politic. Hotarârea a fost adoptata cu 60 de voturi "pentru", 4 abtineri si 4 voturi "împotriva".…

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general la Directia Generala Administratie Publica din cadrul Primariei Baia Mare a avut un singur participant. Este vorba despre Botis Retta Roxana, care a reusit sa treaca ambele probe: scrisa si interviu.…

- Asociatia Psihologilor din Romania arata, intr-un comunicat de presa, ca testarile psihologice care se fac in politie nu vizeaza si evaluarea clinica, ci daca persoana se potriveste cu postul, iar daca procesul nu se abate si asupra afectiunilor mintale, aceste probleme nu vor fi detectate.

- Lazio Roma se intarește, inaintea ”dublei” cu FCSB, din Liga Europa. L-a luat de la Verona pe fundașul stanga Martin Caceres. Aparatorul uruguayan a semnat un contract pe un an cu opțiune de prelungire pe inca unul. Postul pe cel care joaca sud-americanul, fost la Juventus Torino, este ideantic cu cel…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul cladirii de birouri Trump Tower, transmite CNBC. Postul american de televiziune arata ca flacarile au fost stinse de pompieri. Nici o victima nu a fost inregistrata in urma incendiului.Trump Tower ii apartine presedintelui SUA, Donald Trump.Imagini…

- Un gardian al Penitenciarului Rahova a murit in post. Un gardian de la Penitenciarul Rahova, in varsta de 42 de ani, a murit joi, 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce a intrat in postul de paza. Barbatul spusese ca se simte rau, inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, precizeaza Antena…

- Copilul cuplului, de numai 9 ani, a fost martorul scenelor oribile. Acesta a privit cu groaza momentul in care tatal sau, Anatoly Leontikov, a impuscat-o pe Veber cu o pusca pneumatica. Pe data de 26 decembrie, barbatul a spart un geam pentru a intra in casa in care prezentatoarea TV…

- Postul de televiziune „Euronews” scrie ca deschiderea Oficiului NATO la Chisinau a polarizat societatea moldoveneasca si a provocat dezbateri pe subiectul „incotro se indreapta Moldova”. Jurnalistii europeni afirma ca Moldova inca este un camp pentru lupta informationala dintre NATO si Rusia.

- Procurorii au anuntat ca au finalizat rechizitoriul prin care un fost politist a fost trimis in judecata. Barbatul care lucra la postul de Politie Ciclova Romana iar acum e pensionar, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un accident…

- Eduardo Berizzo ar putea fi demis dupa-amiaza impreuna cu directorul sportiv Oscar Arias, platind pentru falimentul proiectului scump demarat in vara. S-a intors acum o saptamana pe banca Sevillei, dupa operația de prostata, dar nu a reușit sa scoata echipa din criza. Un singur punct in ultimele trei…

- Actorul a fost surprins ca toata lumea a inceput sa-l sune sa verifice daca a murit sau nu. Iata reactia sa la valul de stiri false. PRO TV este postul de televiziune care a anunțat, in premiera, ca Marian Ralea a murit. Actorul a intrat in direct la postul de televiziune care i-a anunțat moartea, in…

- Un barbat care transporta lemne cu o caruța a ramas fara ele, dupa ce polițiștii au constatat ca omul nu avea actele necesare. Totul s-a petrecut joi, 14 decembrie, in jurul orei 13, cand polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, Postul de Poliție Comunal Sinmartin, au oprit pe drum din…

- Alina Eremia s a nascut pe data de 15 decembrie 1993, la Buftea. Este o actrita si cantareata romana cunoscuta pentru evolutia din serialul Pariu cu viata, difuzat pe postul de televiziune Pro TV si pentru telenovela muzicala romaneasca O noua viata, difuzata pe postul Acasa TV.In 2008, la varsta de…

- Postul public de televiziune (TVR) platit din bani republicani și-a regasit cu entuziasm ereditatea adulatoare din vremea lui Ceaușescu, transformandu-și programul intr-un nesfirșit omagiu monarhist STOP Din ziua decesului regelui Mihai doar buletinul meteo nu este raportat la funeralii, dar lucrul…

- Postul de televiziune Antena 1 va difuza incepand cu luna decembrie un serial turcesc, „Mama“/„Anne“, cu Cansu Dere in rol principal, o actrita deja cunoscuta printre telespectatorii romani.

- Contrabanda nu va trece, dau asigurari reprezentanții vamei. Asta, pentru ca cinci scanere mobile, performante, au fost donate Republicii Moldova in cadrul Programului EXBS (Export Control and Border Security), finanțat de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii. Pe 4 decembrie, patru dintre ele…

- Postul public de televiziune „Moldova 1”, dar și „ITV” au fost atenționate public de catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), care a monitorizat mai multe posturi de televiziune din R. Moldova, pentru ca nu au respectat principiul pluralismului de surse și nu au reflectat campania electorala…

- Zi importanta si plina de emotii pentru Antena 1! Postul de televiziune aniverseaza, astazi (29 noiembrie), 24 de ani de existenta, iar vedetele statiei au profitat de fericitul eveniment pentru a depana amintiri. Actorii din “Fructul oprit” - noul serial produs de Ruxandra Ion, care va incepe in curand…

- Albert Saritov (32 ani) a oferit prima declaratie dupa ce a fost acuzat, din Rusia, ca ar avea legaturi cu terorismul si a negat vehement orice implicare a sa. Sportivul cu origini cecene a primit cetatenia romana cu doua saptamani inainte de expirarea termenului limita pentru a putea lua parte la Jocurile…

- Potrivit unui bilant publicat la orele 19.30 (18.30 GMT) pe Twitter de politia din Bruxelles, "50 de persoane au fost arestate si nu s-au inregistrat raniti". Postul de televiziune RTBF a mentionat ca este vorba despre tineri cu varste intre 15 si 18 ani. Incidentele s-au produs in apropiere…

- Dezvaluire uluitoare venita din Rusia! Postul de televiziune „Rusia 24” a realizat un reportaj despre sportivi aparținand Academiei de lupte Mindiasvili, care ar fi fost implicați in acte de banditism si terorism. Printre numele implicate se numara și cel al lui Albert Saritov, cel care la Jocurile…

- Spitalul Județean Timișoara va fi condus cel mai probabil la sfarșitul acestui an de un director interimar. Concursul pentru postul de manager, care va ramane vacant in 17 decembrie cand expira mandatul caștigat in urma cu trei ani de Marius Craina, a fost anulat. Decizia vine ca urmare a schimbarii…

- Postul de stiri Antena 3 a fost amendat de Consiliul National al Audovizualului (CNA) pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei“ in care au fost lansate acuzatii la adresa fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

- Duminica, 19 noiembrie 2017, in jurul orei 10.50, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau au fost sesizati de catre M.L.M. de 16 ani din comuna Miraslau, judetul Alba, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla singura la domiciliu, tatal sau, M.L. de 47 de…

- Fostul președinte georgian, actual politician în Ucraina, Mihail Saakașvili și-a anunțat ambiția de a obține funcția de prim-ministru, spunând ca țara sa adoptiva are nevoie urgenta de un nou guvern, scrie paginaderusia.ro Saakașvili a participat duminica la o noua demonstrație…

- Postul de televiziune Happy Channel s-a situat pe primul loc, ieri (16 noiembrie), in topul televiziunilor pentru femei, target femei cu varsta cuprinsa intre 18 și 49 de ani, mediul urban, fiind...

- „Suntem in prag de Post al Nasterii Mantuitorului. Adica incepem sa urcam spre Betleem. Suntem, daca vreti, asemeni magilor care cam la aceasta vreme trebuie sa fi parasit cetatile lor comode pentru a cauta si insoti pe cer Steaua cea Binevestitoare. Caci despre un drum este vorba in postire, o calatorie…

- Intre 19 și 21 ianuarie, la Suceava este programata una din semifinalele concursului muzical Eurovision Romania 2018. Primarul Ion Lungu a afirmat ca evenimentul va fi gazduit de Teatrul „Matei Vișniec”, iar pentru desfașurarea lui Consiliul Local se va asocia cu TVR. Postul public de televiziune este…

- Institutia Prefectului-Judetul Maramures in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures a continuat activitatile din campania de informare si sensibilizare in vederea prevenirii abuzului si a oricarei forme de violenta asupra copilului in cadrul comunitatilor…

- Politia japoneza a deschis o investigatie vizând o tentativa de omor asupra unei batrâne de care s-ar putea face responsabila o pisica fara stapân, scrie presa nipona. Fata batrânei Mayuko Matsumoto a descoperit-o luni pe mama sa plina de sânge si cu peste 20…

- Noul serial Mireasa din Istanbul incepe sa dea rezultate pentru Kanal D și sa produca schimbari in clasamentele de audiența de vineri seara, cand se intalnesc cele doua talent show-uri X Factor și Vocea Romaniei (ultima runda de dueluri).Iata cateva dintre schimbari: Kanal D a ajuns lider…

- Postul TV Telekom Sport a achiziționat drepturile de televizare pentru Liga a 2-a, devenind a doua televiziune care transmite partide din eșalonul secund al fotbalului romanesc. Postul va transmite meciuri incepand din acest weekend, cand se va disputa etapa a 17-a. Astfel, de la ora 11:00 va televiza…

- Dick Advocaat a anunțat ca se va retrage din postul de selecționer al naționalei Olandei dupa meciurile amicale pe care "Portocala mecanica" se va disputa luna acesta, cu Scoția și România, a anunțat tehnicianul batav.

- Postul de televiziunea Antena 3 a prezentat, în premiera, imagini cu casa de vacanța din Brazilia a șefului PSD, Liviu Dragnea. Dupa ce avocata lui Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca nu exista niciun dosar în Brazilia, care sa investigheze relația lui Liviu Dragnea cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica seara, ca Florin Oancea, candidatul partidului pentru Primaria Devei, a câstigat alegerile locale din acest oras. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a câstigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare câstig…

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…

- Premierul libanez Saad Hariri si-a anuntat sambata demisia, spre surpriza generala, acuzand Hezbollahul siit si aliatul sau iranian de "suprematie" asupra Libanului si declarand ca se teme pentru viata sa, informeaza sambata AFP. "Imi anunt demisia din postul de prim-ministru", a declarat Hariri,…

- Premierul libanez Saad Hariri și-a anunțat sambata demisia, spre surpriza generala, acuzand Hezbollahul șiit și aliatul sau iranian de "supremație" asupra Libanului și declarand ca se teme pentru viața sa, informeaza sambata AFP. "Îmi anunț demisia din postul de…

- Postul vacant de secretar juridic la Primaria Carei adica UATM Carei a fost scos la concurs dupa 3 ani de la ultimul concurs pentru acest post. La concursul din 24 noiembrie 2014, organizat la Prefectura Satu Mare niciunul dintre cei 5 candidati candidati nu a intrunit punctajul necesar promovarii…