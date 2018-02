Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean a prevazut in bugetul pe 2018 fonduri pentru realizarea a 4 noi sensuri giratorii in zone-cheie din Prahova. Potrivit hotararii de CJ, cele 4 noi sensuri giratorii ce vor fi amenajate anul acesta sunt dupa cum urmeaza: - la intersecția DN1 cu DJ 101 D,…

- Unul dintre proiectele de hotarare votate miercuri, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Giurgiu, se refera la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 505 Putineiu-Chiriacu”, in faza Proiect tehnic si detalii de executie – anunta reprezentantii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia asociatului unic al societatii Agrirom SRL. Mihai Felescu, in calitate de asociat unic al firmei, detinand 100 din capitalul social, a luat mai multe decizii. Astfel, acesta isi va cesiona toate cele 1.000 de parti sociale, a 500 de lei fiecare, cu valoarea…

- Camera Deputaților a adoptat in aceasta saptamana proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fructe proaspete in școli. Prezent la conferința saptamanala de presa a PSD Argeș, deputatul Nicolae Georgescu a vorbit despre nutriția sanatoasa in școli. ”Vreau sa amintesc faptul ca a fost…

- Programului „Laptele si Cornul” (un esec, daca ne gandim la calitatea proasta a produselor care de multe ori ajung direct la cosul de gunoi!) i se mai alatura unul: fructe in scoli, in special… ...

- SUPLIMENTARE…Din 2002, cand programul “Laptele si Cornul” a fost implementat in scolile vasluiene, au fost incercari de a modifica continutul programului, cu o reusita mai mica sau mai mare. Acestea fiind spuse, in luna august a anului trecut a fost prezentat un proiect de lege care urmarea sa adauge…

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in scoli, actul normativ urmand sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, spre promulgare. Proiectul asigura aplicarea eficienta…

- In cel mult patru ani, județul Brașov ar putea avea 500 de stații de alimentare pentru mașini electrice. Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finanțarea acestor stații, pentru ca, pana in 2021, la rețeaua electrica naționala sa fie conectate cel puțin 20.000 de puncte de alimentare. Este…

- Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IJP Prahova, care au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Ploiești, au descoperit aici arme și muniții deținute ilegal.

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Spitalul raional Florești a fost dotat cu utilaj medical de inalta precizie, achiziționat din fonduri japoneze, in cadrul Programului de Granturi pentru Securitatea Umana „Kusanone”, transmite IPN. Valoarea donației depașește 97,5 de mii de dolari. Ceremonia de donare va avea loc joi, 25 ianuarie, incepind…

- Contractul pentru realizarea documentatiei tehnice in vederea construirii parcului industrial „Iasi Industrial Park" a fost semnat, ieri, la Consiliul Judetean. Firma care a castigat licitatia organizata in acest sens este S&M Expert Project SRL, subcontractanti in asociere sunt Electrofor SRL si Vega…

- Episodul de iarna de astazi a lasat urme adanci in urma lui. 77 de mii de locuințe din 100 de localitați sunt deconectate de la rețeaua de curent electric, din cauza vremii. Cele mai afectate sunt județele Constanța, Tulcea și Brașov. De asemenea, zeci de scoli sunt inchise in toata tara, iar elevii…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Ministrul Educatiei: Programul "Masa calda in scoli" va fi extins si va inlocui "Cornul si laptele" Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri ca programul "Masa calda in scoli", demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Municipalitatea bistriteana intentioneaza sa cheltuiasca peste 2,4 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Bistrita, astfel ca, inainte cu doar trei zile ca anul 2017 sa ajunga la final, a lansat licitatia pentru atribuirea contractului. In august 2017, municipalitatea bistriteana…

- V. Stoica Anul 2017 s-a incheiat frumos pentru 171 de locuitori ai orașului Sinaia, pentru ca pe 29 decembrie au primit cheile de la apartamentele sau garsonierele la care au visat de multa vreme. Primarul orașului, Vlad Oprea, le-a inmanat tuturor tinerilor care s-au inscris in programul destinat inchirierii…

- Consiliul Judetean anunta demararea procedurii de achizitie pentru proiectare si executie a Drumului Apusenilor, tronsonul I, lung de 43,4 kilometri, din judetul Bihor. Prin acest proiect cu finantare europeana vor fi reabilitate drumurile DJ 764A Beiuș – Stana de Vale de la km 0+00 la km…

- Anul viitor, doua cabinete subventionate, unul pentru elevii din clasele primare si gimnaziale, iar altul pentru liceeni, vor fi deschise la Scoala Gimnaziala nr. 19 si la Colegiul Tehnic „Transilvania”. Accesul se va face gratuit , pe baza carnetului de elev. Cabinetul stomatologic…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- V. Stoica Agenția Naționala pentru Locuințe a recepționat, in urma cu cateva zile, 69 de apartamente, construite la Sinaia și amplasate pe „Intrarea Lalelelor“. Cu un regim de inalțime parter plus trei etaje și mansarda, noile blocuri ANL cuprind apartamente destinate inchirierii, fiind cele mai multe…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…

- Dupa luni bune de la inceperea anului școlar, elevii inca nu beneficiaza de lapte, corn și mere. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, explica unde s-au blocat lucrurile.

- Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta nr.92/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu privire la aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Elevii din aceste…

- V. Stoica Școala Gimnaziala din satul Poseștii Pamanteni, comuna Posești, va ramane și anul viitor singura unitate de invațamant inclusa in randul celor 50 de școli din Romania in care elevii vor beneficia de pachet alimentar, compus dintr-un sandvici și un fruct. Potrivit unei ordonanțe de urgența…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.Prezent…

- Raportul subcomisiei pentru minoritatea maghiara din cadrul Parlamentului Romaniei, intocmit in urma vizitei din acest an in județele Covasna și Harghita, va fi trimis forurilor internaționale, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa la Sfantul Gheorghe, președintele acesteia, deputatul…

- Evenimentul a devenit unul de tradiție pentru reprezentanții administrației județene care considera sanatos obiceiul de a-i recompensa la fiecare sfarșit de an pe caștigarorii olimpiadelor școlare și pe profesorii care ii pregatesc. Munca depusa pe parcursul anului in curs, de elevii buzoieni care…

- Este vorba de peste 30 de milioane de lei, suma destinata intregului an școlar 2017-2018, finanțare asigurata de la bugetul de stat, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate azi. Prima etapa a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi s-a aplicat in…

- SMARTERS, prima agenție de growth hacking & online marketing din Romania, ne propune un mod simplu de a vedea situația antreprenoriatului in Romania. Aceștia au creat o harta interactiva care iți arata, in cifre, care este situația afacerilor in județul tau. „Ideea acestei harți a pornit in primul rand…

- Pana astazi au primit produsele lactate si de panificatie doar elevii din zona Alexandria. Incepand de luni, 4 decembrie, produsele ajung si la elevii din zonele Turnu Magurele , Rosiorii de Vede, Zimnicea si Videle.

- Bazinele hidrografice afectate sunt: Desnatui, Motru, Gilort, Olt – afluenti bazin mijlociu si inferior, Arges – bazin superior, Ialomita, Buzӑu – bazin superior si Putna, potrivit hidrologilor. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Avand in vedere ca județul Brașov se afla sub Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, pompierii și autoritațile locale sunt pregatite sa intervina, daca va fi cazul. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), peste 3.500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in toate…

- In urma condițiilor meteo din ultimele 24 de ore, respectiv a ninsorilor și a intensificarilor de vant, Regia Județeana de Drumuri Argeș a intervenit in nordul județului, la Tigveni, Salatrucu, Urluiești, Șuici, Mioarele și Lerești. Au fost intampinate dificulțați in zona Valea Cheii și Ciocanu, unde…

- In urma condițiilor meteo din ultimele 24 de ore, respectiv a ninsorilor și a intensificarilor de vant, Regia Județeana de Drumuri Argeș a intervenit in nordul județului, la Tigveni, Salatrucu, Urluiești, Șuici, Mioarele, Lerești. Au fost intampinate dificultați in zona Valea Cheii și Ciocanu, unde…

- Autoritatile monitorizeaza situatia circulatiei pe drumurile din judetele aflate sub atentionare cod portocaliu de ninsori, pana la aceasta ora nefiind sesizate probleme de fluenta a traficului, potrivit Politiei Romane. Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca cinci judete se afla, luni dimineata, sub avertizare cod galben de ceata. ANM) a emis avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, in vigoare de luni seara, pentru zona de munte a judetelor Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova,…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), la nivelul judetelor unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. Astfel, pentru…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI. Vremea va fi inchisa, temporar va ploua, mai ales spre seara si in cursul noptii, iar cantitatile de apa vor fi insemnate. Vantul se va intensifica indeosebi in a doua parte a intervalului, cand vor fi rafale in jurul a 50 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe informari meteo anuntand ploi insemnate cantitativ si ninsori abundente. Duminica a fost publicata o avertizare de Cod portocaliu și doua averizari Cod galben, care vizeaza aproape jumatate de țara. Astfel, in intervalul 27…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vant puternic, care va intra in vigoare luni, la ora 16.00, vizand zonele Munteniei, estul Olteniei si sudul Moldovei. Potrivit ANM, in aceste regiuni, va ploua pe arii extinse, iar cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40-50 l/mp.…

- Administrația Naționala de Meteoerologie (ANM) a emis mai multe atenționari cod galben și cod portocaliu de ploi și ninsori abundente. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de vreme rea in București, in intervalul 26-28 noiembrie. In intervalul 27 noiembrie ora 16.00- 28 noiembrie ora 16.00va…

- Datele PayU Romania arata ca anul acesta, de Black Friday, in Romania au fost efectuate 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut. Editia de Black Friday de anul acesta a avut loc inperioada 16-20…

- Mai mulți directorii de școli, prezenți ieri la o ședința cu șefii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ), și-au exprimat nemulțumirea in legatura cu programul național ”Laptele și cornul”, in ceea ce privește transportul și furnizarea produselor. Ei spun ca șoferii lasa produsele in fața școlilor,…

- INCHIDERE PROIECT Asociatia “Buna Ziua, Copii din Romania” Barlad a implementat proiectul „Educatie pentru schimbare” finantat prin Programul judetean pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pentru anul 2017, domeniul social, in perioada iulie – noiembrie 2017.…