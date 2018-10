Cornu forţează statistica Marian Dima Liga A Prahova a ajuns “linistita” la jumatatea turului, ierarhia incepand sa se “sedimenteze”. Deocamdata, nu sunt mari surprize, in sensul ca nou-promovatele au viata grea si strang greu puncte, avem si “cenusareasa de serviciu” – sezonul acesta, CS Ceptura – si cam aceleasi protagoniste. Surpriza placuta, pana acum, este, cu siguranta, CS Cornu, echipa care daca nu ar fi avut un meci mai putin disputat (restanta cu Izvoarele), ar fi pe locul 1- singura formatie cu maximum de puncte obtinute. Iar pentru elevii lui Mihai Dinu – cativa dintre ei “caliti” in Cupa Regiunilor – urmeaza… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III a avut loc etapa a II-a. In seria D, in care sunt prezente si cinci echipe din Prahova, doua dintre gruparile prahovene imvingatoare in prima runda s-au confruntat in meci direct, pe parchetul Salii…

- Etapa de la finele saptamanii trecute din Liga A Prahova a avut drept „cap de afis” meciurile de la Boldesti si Paulesti, acolo unde cele doua formatii au primit vizita unor grupari cu maximum de puncte inaintea rundei cu numarul 5, CS Blejoi, respectiv AFC Banesti – Urleta. Dintre acestea, doar Banestiul…

- Runda cu numarul 4 a Ligii A Prahova si-a “consumat” derbiul in chiar jocul de debut, vineri seara, la Boldesti, Petrolistul facand primul pas gresit, dupa 2-2 cu CS Paulesti. A fost un joc aprig, disputant, cu nerv si nervi, Petrolistul ramanand repede in 10 oameni dupa ce atacantul Mihai Ene a fost…

- Dupa Paulesti – Blejoi, scor 0-2, din runda a treia a primului esalon judetean, avem in chiar prologul etapei a patra derbiul acestei etape, intalnirea dintre Petrolistul Boldesti si CS Paulesti. Echipa din Paulesti vine la acest joc si cu doi dintre jucatorii importanti pe care-i are, si care au lipsit…

- Marian Dima A treia runda a primului esalon judetean se desfasoara “compact”, astazi dupa-amiaza si maine dimineata fiind programate toate cele 8 meciuri. Cap de afis al etapei este, desigur, duelul de la Paulesti, programat de la orele 17.00, in care se intalnesc rivalele CS Paulesti si CS Blejoi,…

- Inca unul dintre jucatorii importanti ai primului esalon judetean, printre tinerii fotbalisti de perspectiva (a fost chiar, o perioada, juniorul clubului lui Gica Hagi, Viitorul Constanta!), este vorba despre mijlocasul Theo Bojoaga, paraseste Liga A Prahova! Nu pentru o experienta la un nivel competitional…

- Prima runda din Liga A Prahova nu a adus decat doua victorii in contul gazdelor, echipele vizitatoare fiind mult mai prolifice, cu 5 victorii din cele 8 partide programate! Prima etapa a avut si cateva scoruri „atipice”, Cornu si Banestiul reusind cate 5 goluri in deplasare, unde, de departe, cea mai…

- Liga A Prahova se pregateste pentru un nou sezon, la sfarsitul acestei saptamani urmand sa se dispute prima runda din intrecerea judeteana” de elita”. Una care si-a mai pierdut din stralucire si interes, sezonul trecut fiind unul „de referinta”, in sens negativ, pentru prima data, campioana judetului…